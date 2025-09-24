Зеленський назвав "божевіллям" заліт дронів РФ в Польщу

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський назвав "божевіллям" порушення Росією повітряного простору Польщі. Він зазначив, що якби це були "Шахеди", то наслідки були б набагато гірші.

Про це український лідер заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у середу, 24 вересня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про дрони та винищувачі РФ в ЄС

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на полях Генеральної асамблеї ООН емоційно висловився про порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Відтак, лідер України назвав божевіллям те, що 19 російських безпілотників порушили польський повітряний простір і лише чотири було збито.

"Божевілля триває. На щастя, вони не були "Шахедами" або навіть гірше, інакше наслідки були б жахливими", — наголосив Зеленський.



Новина доповнюється...