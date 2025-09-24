Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Новини дня Зеленський емоційно висловився про заліт дронів РФ в Польщу

Зеленський емоційно висловився про заліт дронів РФ в Польщу

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 16:45
Зеленський назвав "божевіллям" заліт дронів РФ в Польщу
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський назвав "божевіллям" порушення Росією повітряного простору Польщі. Він зазначив, що якби це були "Шахеди", то наслідки були б набагато гірші.

Про це український лідер заявив під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у середу, 24 вересня.

Читайте також:

Зеленський про дрони та винищувачі РФ в ЄС

У середу, 24 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на полях Генеральної асамблеї ООН емоційно висловився про порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Відтак, лідер України назвав божевіллям те, що 19 російських безпілотників порушили польський повітряний простір і лише чотири було збито.

"Божевілля триває. На щастя, вони не були "Шахедами" або навіть гірше, інакше наслідки були б жахливими", — наголосив Зеленський.
 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Європейський союз Польща дрони війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
