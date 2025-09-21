Трамп відповів, чи готовий допомогти Польщі і країнам Балтії на тлі ескалації з боку РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив заяву щодо підтримки країн Балтії та Польщі. Американський лідер відповів, чи готовий надати допомогу у випадку ескалації конфлікту з боку Росії.

На це запитання очільник Білого дому відповів під час розмови з журналістами.

Трамп про допомогу Польщі та країнам Балтії

На запитання преси американський президент відповів, що Вашингтон готовий надати допомогу європейським країнам у випадку, якщо Росія буде й надалі провокувати конфлікт.

"Так, я допоможу", — коротко відповів на запитання журналістів Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відреагував на те, що російські винищувачі залетіли на територію Естонії. Президент США заявив, що це може стати великою проблемою.

Крім того, американський лідер знову закликав країни Європи припинити купувати російську нафту. За його словами, це заважає посилити тиск на Кремль.