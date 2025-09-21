Видео
Главная Новости дня Трамп ответил, поможет ли Польше и Балтии защититься от РФ

Трамп ответил, поможет ли Польше и Балтии защититься от РФ

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 18:32
Трамп ответил, готов ли помочь Польше и странам Балтии на фоне эскалации со стороны РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о поддержке стран Балтии и Польши. Американский лидер ответил, готов ли оказать помощь в случае эскалации конфликта со стороны России.

На этот вопрос глава Белого дома ответил во время разговора с журналистами.

Читайте также:

Трамп о помощи Польше и странам Балтии

На вопрос прессы американский президент ответил, что Вашингтон готов оказать помощь европейским странам в случае, если Россия будет и дальше провоцировать конфликт.

"Да, я помогу", — коротко ответил на вопрос журналистов Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп отреагировал на то, что российские истребители залетели на территорию Эстонии. Президент США заявил, что это может стать большой проблемой.

Кроме того, американский лидер вновь призвал страны Европы прекратить покупать российскую нефть. По его словам, это мешает усилить давление на Кремль.

россия Польша Дональд Трамп Европа
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
