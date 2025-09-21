Макрон вважає, що вторгнення дронів РФ у Польщу не було помилкою

Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон вчергове прокоментував інцидент з російськими дронами над Польщею. Він заявив, що це не була помилка.

Про це французький лідер сказав в інтерв'ю Face the Nation.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Макрон про дрони РФ над Польщею

Лідер Франції наголосив, що Росія є агресивною силою, яка дестабілізує Європу.

"Останнім часом вони посилили обстріли Києва, вбиваючи багато цивільних. Зруйнували будівлю уряду України, а також приміщення Британії та ЄС. І в той же час порушували повітряний простір Польщі та Румунії", — сказав Макрон.

На питання про те, чи думає він, що вторгення дронів РФ могли бути помилкою, президент Франції сказав наступне:

"Тут немає помилки. Це план знищити Україну, перемогти її та показати слабкість НАТО... Якби вони зменшували атаки на Київ і на фронті, я б міг погодитись (що атаки були помилкою. — Ред.), — резюмувала лідер Франції.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон допоможе у захисті Польщі та країни Балтії у разі ескалації з боку Росії. Проте як саме, він не уточнив.

Також ми писали, що днями британські винищувачі Eurofighter Typhoon почали патрулювання неба над Польщею. Це відбувається в рамках місії НАТО з оборони повітряного простору після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.