Главная Новости дня Макрон заявил, что дроны РФ над Польшей не были "ошибкой"

Макрон заявил, что дроны РФ над Польшей не были "ошибкой"

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 23:45
Макрон считает, что вторжение дронов РФ в Польшу не было ошибкой
Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал инцидент с российскими дронами над Польшей. Он заявил, что это не была ошибка.

Об этом французский лидер сказал в интервью Face the Nation.

Читайте также:

Что сказал Макрон о дронах РФ над Польшей

Лидер Франции подчеркнул, что Россия является агрессивной силой, которая дестабилизирует Европу.

"В последнее время они усилили обстрелы Киева, убивая много гражданских. Разрушили здание правительства Украины, а также помещения Британии и ЕС. И в то же время нарушали воздушное пространство Польши и Румынии", — сказал Макрон.

На вопрос о том, думает ли он, что вторжение дронов РФ могли быть ошибкой, президент Франции сказал следующее:

"Здесь нет ошибки. Это план уничтожить Украину, победить ее и показать слабость НАТО... Если бы они уменьшали атаки на Киев и на фронте, я бы могла согласиться (что атаки были ошибкой. — Ред.), — резюмировала лидер Франции.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поможет в защите Польши и страны Балтии в случае эскалации со стороны России. Однако как именно, он не уточнил.

Также мы писали, что на днях британские истребители Eurofighter Typhoon начали патрулирование неба над Польшей. Это происходит в рамках миссии НАТО по обороне воздушного пространства после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Польша НАТО Эммануэль Макрон дроны война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
