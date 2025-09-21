Макрон считает, что вторжение дронов РФ в Польшу не было ошибкой

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал инцидент с российскими дронами над Польшей. Он заявил, что это не была ошибка.

Об этом французский лидер сказал в интервью Face the Nation.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Макрон о дронах РФ над Польшей

Лидер Франции подчеркнул, что Россия является агрессивной силой, которая дестабилизирует Европу.

"В последнее время они усилили обстрелы Киева, убивая много гражданских. Разрушили здание правительства Украины, а также помещения Британии и ЕС. И в то же время нарушали воздушное пространство Польши и Румынии", — сказал Макрон.

На вопрос о том, думает ли он, что вторжение дронов РФ могли быть ошибкой, президент Франции сказал следующее:

"Здесь нет ошибки. Это план уничтожить Украину, победить ее и показать слабость НАТО... Если бы они уменьшали атаки на Киев и на фронте, я бы могла согласиться (что атаки были ошибкой. — Ред.), — резюмировала лидер Франции.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поможет в защите Польши и страны Балтии в случае эскалации со стороны России. Однако как именно, он не уточнил.

Также мы писали, что на днях британские истребители Eurofighter Typhoon начали патрулирование неба над Польшей. Это происходит в рамках миссии НАТО по обороне воздушного пространства после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.