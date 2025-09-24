Видео
Зеленский на Генассамблее ООН — ключевые месседжи

Зеленский на Генассамблее ООН — ключевые месседжи

Дата публикации 24 сентября 2025 20:43
Зеленский на Генассамблее ООН - главные тезисы выступления
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео выступления

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время дебатов Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и озвучил ряд ключевых заявлений. Он сосредоточился на вопросах безопасности, международной поддержки и новых вызовах, с которыми сталкивается Украина в войне с Россией.

Новини.LIVE собрали главные тезисы Президента Зеленского.

Главные тезисы выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Украины подчеркнул, что лучшими гарантиями безопасности для государства являются союзники с оружием, готовые поддержать в решающий момент.

Он подчеркнул важность помощи Молдове, которая также находится под давлением России, и призвал Европу не допустить потери этой страны.

Зеленский отдельно упомянул ситуацию на Запорожской АЭС, где произошел очередной блэкаут, назвав это следствием слабых институтов.

Глава государства также заявил, что Россия категорически отказывается от прекращения огня или перемирия, и зверские убийства продолжаются каждую неделю.

Зеленский резко раскритиковал нарушение Россией воздушного пространства Польши, назвав это "безумием".

Также президент отметил необходимость установления международных правил использования искусственного интеллекта в военных системах.

Зеленский подчеркнул, что у Украины значительное преимущество в дронах, которые способны преодолевать 2-3 тысячи километров.

Но десятки тысяч людей в мире уже научились профессионально убивать с помощью этих технологий, и это серьезный вызов, который сложно остановить.

Президент также заявил, что остановить Путина сейчас дешевле, чем в будущем защищать все порты и корабли от террористических атак.

Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы приблизить конец войны.

В завершение своего выступления Зеленский объявил о решении Украины открыть экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные системы, проверенные в реальных боевых условиях.

Напомним, что 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Королем Испании Филиппе VI и охарактеризовал разговор как "хороший".

Ранее мы также сообщили, что в тот же день Зеленский встретился с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, с которым обсудил усиление российских ударов и ситуацию на фронте.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
