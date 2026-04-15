Зеленський: є шанси на розблокування кредиту 90 млрд євро від ЄС

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Київ очікує на позитивне розв'язання питання щодо великого пакета допомоги від ЄС, який наразі гальмується через позицію Будапешта. Глава держави Володимир Зеленський заявив, що у затримці видачі кредиту винень Віктор Орбан, але зазначив, що зараз ситуація змінюється на користь України.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю німецьку виданню ZDF Heute.

Зеленський вважає, що Україна отримає кредит на 90 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні зрушення у питанні виділення Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Спілкуючись із кореспондентами німецького видання ZDF, він підкреслив, що можливості для отримання цих грошей зараз стали значно реальнішими. Цей пакет був погоджений партнерами раніше, проте виникли труднощі на політичному рівні всередині блоку.

Головним фактором затримки президент назвав позицію Угорщини. За словами Зеленського, саме прем'єр-міністр Віктор Орбан послідовно блокував виплати, змінюючи риторику та умови надання коштів. Попри цей спротив, Зеленський все ж налаштований оптимістично та вважає, що розблокування траншу цілком можливе.

Як писав раніше Новини.LIVE, в Угорщині ставили ультиматуми та називали різні причини відмови передачі Україні кредиту на 90 млрд євро. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявляв, що без поновлення роботи нафтопроводу "Дружба", передача кредиту і далі буде під вето.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що в ЄС все одно знайдуть рішення, як обійти вето Орбана та пообіцяла підтримку Україні.

Тим часом позитивне зрушення пов'язують із перемогою Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині. Він наразі не виступає за всебічну підтримку України, але схвально відгукувався на тему розблокування кредитних коштів.