Зеленский: есть шансы на разблокирование кредита 90 млрд евро от ЕС

Дата публикации 15 апреля 2026 11:58
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Киев ожидает положительного решения вопроса по большому пакету помощи от ЕС, который сейчас тормозится из-за позиции Будапешта. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в задержке выдачи кредита виноват Виктор Орбан, но отметил, что сейчас ситуация меняется в пользу Украины.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью немецкому изданию ZDF Heute.

Зеленский считает, что Украина получит кредит на 90 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительных сдвигах в вопросе выделения Украине 90 миллиардов евро финансовой помощи от Европейского Союза. Общаясь с корреспондентами немецкого издания ZDF, он подчеркнул, что возможности для получения этих денег сейчас стали значительно реальнее. Этот пакет был согласован партнерами ранее, однако возникли трудности на политическом уровне внутри блока.

Главным фактором задержки президент назвал позицию Венгрии. По словам Зеленского, именно премьер-министр Виктор Орбан последовательно блокировал выплаты, меняя риторику и условия предоставления средств. Несмотря на это сопротивление, Зеленский все же настроен оптимистично и считает, что разблокирование транша вполне возможно.

Как писал ранее Новини.LIVE, в Венгрии ставили ультиматумы и называли разные причины отказа передачи Украине кредита на 90 млрд евро. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что без возобновления работы нефтепровода "Дружба", передача кредита и дальше будет под вето.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в ЕС все равно найдут решение, как обойти вето Орбана и пообещала поддержку Украине.

Между тем положительный сдвиг связывают с победой Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии. Он пока не выступает за всестороннюю поддержку Украины, но одобрительно отзывался на тему разблокирования кредитных средств.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
