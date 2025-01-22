Зустріч Зеленського і Рамафоси — лідери обговорили лікування українців

Сиріл Рамафоса і Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 22 січня провів зустріч із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Вони обговорили лікування та реабілітацію поранених українців.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський поділився, що під час зустрічі вони обговорили необхідність глобальних зусиль усіх країн, які поважають принципи Статуту ООН, для наближення справедливого миру. Також окремо розглянули можливість участі ПАР у лікуванні та реабілітації поранених українців.

Крім того, український лідер відзначив головування Південно-Африканської Республіки в G20 цьогоріч, а також подякував за участь представників ПАР у тематичних конференціях на основі Формули миру. Він запропонував Південно-Африканській Республіці зробити внесок у повернення незаконно депортованих Росією українських дітей і запросив приєднатися до Міжнародної коаліції.

Водночас лідери країн також доручили міністрам закордонних справ підготувати взаємні візити лідерів.

Нагадаємо, 22 січня Володимир Зеленський провів низку зустрічей зі світовими лідерами. Зокрема, він поспілкувався з прем'єром Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом та з головою партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) Фрідріхом Мерцом.