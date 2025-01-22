Встреча Зеленского и Рамафосы — лидеры обсудили лечение украинцев

Сирил Рамафоса и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января провел встречу с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Они обсудили лечение и реабилитацию раненых украинцев.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Встреча Зеленского и Рамафосы

Зеленский поделился, что во время встречи они обсудили необходимость глобальных усилий всех стран, которые уважают принципы Устава ООН, для приближения справедливого мира. Также отдельно рассмотрели возможность участия ЮАР в лечении и реабилитации раненых украинцев.

Кроме того, украинский лидер отметил председательство Южно-Африканской Республики в G20 в этом году, а также поблагодарил за участие представителей ЮАР в тематических конференциях на основе Формулы мира. Он предложил Южно-Африканской Республике сделать вклад в возвращение незаконно депортированных Россией украинских детей и пригласил присоединиться к Международной коалиции.

В то же время лидеры стран также поручили министрам иностранных дел подготовить взаимные визиты лидеров.

Напомним, 22 января Владимир Зеленский провел ряд встреч с мировыми лидерами. В частности, он пообщался с премьером Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Израиля Ицхаком Герцогом и с председателем партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрихом Мерцом.