Зеленський: головна перемога України пов'язана зі змінами всередині Росії

Володимир Зеленський відповідає на запитання. Фото: скриншот Guardian

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною перемогою у війні вважає не тільки військові успіхи на фронті, а й зміну ставлення російського суспільства до того, що відбувається. Росіяни мають усвідомити наслідки війни для власної країни та свого майбутнього. Також Зеленський відзначив зниження міжнародного впливу Росії.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю британському виданню The Guardian, повідомляють Новини.LIVE.

Що Зеленський заявив про майбутнє Росії

Президент звернув увагу на процеси, які відбуваються в країнах колишнього радянського простору. Він зазначив, що Азербайджан проводить самостійну політику, Вірменія демонструє розвиток демократичних інститутів, а Молдова продовжує європейську інтеграцію. На думку Володимира Зеленського, ці зміни свідчать про послаблення політичного впливу Москви в регіоні.

"Я вважаю, що найбільша перемога в цій війні буде тоді, коли російське суспільство усвідомить, що війна жахлива і що це трагедія для них самих. Ми дуже близькі до цього. Також вони мають зрозуміти, що не здатні захистити свою країну", — пояснив Президент.

Також Володимир Зеленський додав, що Україна має в своєму розпорядженні можливості для ударів по військових об'єктах та інфраструктурі на території Росії, а подальша інтеграція України в європейський простір стане серйозним політичним викликом для Кремля. Саме поєднання військового тиску, міжнародної ізоляції та внутрішніх змін у російському суспільстві визначатиме подальший розвиток ситуації.

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