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Зеленский: главная победа Украины связана с изменениями внутри России

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 01:53
Зеленский: главная победа Украины связана с изменениями внутри России
Владимир Зеленский отвечает на вопросы. Фото: скриншот Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной победой в войне считает не только военные успехи на фронте, но и изменение отношения российского общества к происходящему. Россияне должны осознать последствия войны для собственной страны и своего будущего. Также Зеленский отметил снижение международного влияния России.

Об этом глава государства рассказал в интервью британскому изданию The Guardian, сообщают Новини.LIVE

Что Зеленский заявил о будущем России

Президент обратил внимание на процессы, которые происходят в странах бывшего советского пространства. Он отметил, что Азербайджан проводит самостоятельную политику, Армения демонстрирует развитие демократических институтов, а Молдова продолжает европейскую интеграцию. По мнению Владимира Зеленского, эти изменения свидетельствуют об ослаблении политического влияния Москвы в регионе.

"Я считаю, что самая большая победа в этой войне будет тогда, когда российское общество осознает, что война ужасна и что это трагедия для них самих. Мы очень близки к этому. Также они должны понять, что не способны защитить свою страну", — объяснил Президент.

Также Владимир Зеленский добавил, что Украина располагает возможностями для ударов по военным объектам и инфраструктуре на территории России, а дальнейшая интеграция Украины в европейское пространство станет серьезным политическим вызовом для Кремля. Именно сочетание военного давления, международной изоляции и внутренних изменений в российском обществе будет определять дальнейшее развитие ситуации. 

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Ранее Новини.LIVE сообщали о переговорах Владимира Зеленского с лидерами Германии и Франции Фридрихом Мерцем и Эмманюэлем Макроном в резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Также Новини.LIVE рассказывали о политической дискуссии в Польше относительно государственных наград украинского президента и позиции Дональда Туска по этому вопросу. 

Владимир Зеленский российские войска война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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