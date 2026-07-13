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Головна Новини дня Зеленський: Франція передасть Україні ППО та ракети до них

Зеленський: Франція передасть Україні ППО та ракети до них

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 23:41
Зеленський заявив, що Україна отримає ППО від Франції
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них. Водночас він зазначив, що країна іноді немає ракет для збиття балістики, тому запускає программу FREYJA.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав під час спільної пресконференції зі співлідерами "Коаліції охочих".

Що сказав Зеленський про захист неба України

Український лідер поінформував, що засоби ППО та ракети до них Україна отримує вже в цьому році. Окрім того, Париж готовий надати ліцензії на виробництво ракет Aster і SCALP.

"Я дякую за готовність Франції вже у цьому році підтримати Україну додатковими системами ППО і ракетами до них. Дякую також Франції за готовність надати ліцензії — це дуже допоможе — на Aster і SCALP", — сказав президент, висловивши також подяку Британії та Німеччині за нові оборонні пакети допомоги Україні.

Окрім того, Зеленський заявив, що Україна потрібна масова антибалістична зброя, тож для цього було запущено програму FREYJA. Вона має скоординувати політичну, урядову та промислову роботу партнерів.

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Президент поінформував, що на першій установчій зустрічі антибалістичної коаліції були представлені компанії Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, Sener, MBDA, Eurosam, Safran і Destinus.

Також він додав, Україна разом з партнерами можуть створити масову систему FREYJA вже протягом наступних 12 місяців.

"Ми усі по одному маємо важливі деталі: у нас в Україні є ракети, але це тільки частини системи, а ми всі разом можемо зробити протягом наступних дванадцяти місяців цю масову систему — FREYJA", — резюмував глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський анонсував, що наступна зустріч "Коаліції охочих" буде в Україні. Окрім того на конференції він наголосив, що цьогоріч позиції України на полі бою сильніші, ніж в будь-які інші роки.

Також ми писали, що за результатами цієї зустрічі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у 2028-2029 Україна отримає французькі винищувачі Rafale.

Володимир Зеленський Франція ППО
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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