Зеленский заявил, что Украина получит средства ПВО от Франции

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция передаст Украине дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. В то же время он отметил, что у страны порой не хватает ракет для сбивания баллистических ракет, поэтому запускается программа FREYJA.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с солидерами "Коалиции желающих".

Что сказал Зеленский о защите неба Украины

Украинский лидер сообщил, что средства ПВО и ракеты к ним Украина получит уже в этом году. Кроме того, Париж готов предоставить лицензии на производство ракет Aster и SCALP.

"Я благодарю Францию за готовность уже в этом году поддержать Украину дополнительными системами ПВО и ракетами к ним. Благодарю также Францию за готовность предоставить лицензии — это очень поможет — на Aster и SCALP", — сказал президент, выразив также благодарность Великобритании и Германии за новые оборонные пакеты помощи Украине.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украине необходимо массовое противоракетное оружие, поэтому для этого была запущена программа FREYJA. Она должна скоординировать политическую, правительственную и промышленную работу партнеров.

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Президент сообщил, что на первой учредительной встрече антибаллистической коалиции были представлены компании Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, Sener, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus.

Также он добавил, что Украина вместе с партнерами может создать массовую систему FREYJA уже в течение следующих 12 месяцев.

"У каждого из нас есть важные компоненты: у нас в Украине есть ракеты, но это только части системы, а все вместе мы можем создать в течение следующих двенадцати месяцев эту массовую систему — FREYJA", — резюмировал глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский анонсировал, что следующая встреча "Коалиции желающих" пройдет в Украине. Кроме того, на конференции он подчеркнул, что в этом году позиции Украины на поле боя сильнее, чем в любые другие годы.

Также мы писали, что по итогам этой встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в 2028–2029 годах Украина получит французские истребители Rafale.