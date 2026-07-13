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Главная Новости дня Зеленский объявил о следующей встрече "Коалиции желающих" в Украине

Зеленский объявил о следующей встрече "Коалиции желающих" в Украине

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Дата публикации 13 июля 2026 21:46
Следующий турнир Коалиция желающих пройдет в Украине
Владимир Зеленский. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча "Коалиции желающих" состоится в Украине. Он поблагодарил партнеров за поддержку и признание сил нашего государства.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил по итогам встречи "Коалиции желающих".

Встреча "Коалиции желающих"

После заседания президент поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что совместными усилиями всего за 12 месяцев участники коалиции смогут создать недорогую и эффективную антибаллистическую систему, которая будет защищать Европу и весь мир. Она называется FREYJA.

Зеленский также подчеркнул важность усиления давления на Россию, в том числе санкционного, чтобы ускорить окончание войны.

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Париже состоялось заседание Антибаллистической коалиции в рамках "Коалиции желающих". Ее инициировал Владимир Зеленский.

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По итогам этой встречи Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит французские истребители Rafale в 2028–2029 годах. Кроме того, Париж предоставит Киеву лицензию на производство французских ракет.

Владимир Зеленский Украина Коалиция желающих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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