Следующий турнир Коалиция желающих пройдет в Украине

Зеленский объявил о следующей встрече "Коалиции желающих" в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча "Коалиции желающих" состоится в Украине. Он поблагодарил партнеров за поддержку и признание сил нашего государства.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил по итогам встречи "Коалиции желающих".
Встреча "Коалиции желающих"
После заседания президент поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что совместными усилиями всего за 12 месяцев участники коалиции смогут создать недорогую и эффективную антибаллистическую систему, которая будет защищать Европу и весь мир. Она называется FREYJA.
Зеленский также подчеркнул важность усиления давления на Россию, в том числе санкционного, чтобы ускорить окончание войны.
Как писали Новини.LIVE, сегодня в Париже состоялось заседание Антибаллистической коалиции в рамках "Коалиции желающих". Ее инициировал Владимир Зеленский.
По итогам этой встречи Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит французские истребители Rafale в 2028–2029 годах. Кроме того, Париж предоставит Киеву лицензию на производство французских ракет.