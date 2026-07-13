Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував наступну зустріч "Коаліції охочих" в Україні

Зеленський анонсував наступну зустріч "Коаліції охочих" в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 21:46
Коаліція охочих наступного разу відбудеться в Україні
Володимир Зеленський. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч "Коаліції охочих" буде проведена в Україні. Він подякував партнерам за підтримку та визнання сил нашої держави.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав за результатами зустрічі "Коаліції охочих". 

Зустріч "Коаліції охочих"

Після засідання президент подякував партнерам за підтримку та зазначив, що спільними зусиллями всього за 12 місяців спільними зусиллями учасники коаліції зможуть зробити недорогу та ефективну антибалістичну систему, яка буде захищати Європу та весь світ. Вона називається FREYJA.

Зеленський також наголосив на важливості посилення тиску на Росію, у тому числі санкційного, щоб прискорити завершення війні.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні у Парижі відбулося засідання Антибалістичної коаліції в рамках "Коаліції охочих". Її ініціював Володимир Зеленський.

Читайте також:

За підсумками цієї зустрічі Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає французькі винищувачі Rafale у 2028-2029 роках. Крім того, Париж надасть Києву ліцензію на виробництво французьких ракет.

Володимир Зеленський Україна Коаліція охочих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації