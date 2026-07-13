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Главная Новости дня Зеленский: в этом году позиции Украины на фронте сильнее, чем когда-либо

Зеленский: в этом году позиции Украины на фронте сильнее, чем когда-либо

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 21:29
Ситуация на фронте — позиции Украины в 2026 году лучше, чем когда-либо
Владимир Зеленский. Фото: Teresa Suarez/Pool via REUTERS

Позиции Украины на фронте в 2026 году сильнее, чем в любые другие годы. Украинские военные не позволяют России сломить наше государство.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Позиции Украины на фронте

Президент отметил, что баллистические ракеты являются последним средством врага, позволяющим ему затягивать кровавую войну.

"Путин на протяжении всех лет полномасштабной войны пытается сломить нас. Фронт ему это не позволяет", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине трудно сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет. Именно поэтому была запущена новая программа по созданию массового противоракетного оружия — FREYJA.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский сообщал, что Киев уже завершает разработку антибаллистической ракеты. Он подчеркнул, что в течение следующих 12 месяцев можно будет увидеть FREYJA в действии.

В то же время Эмманюэль Макрон заявил, что Украина получит Rafale в 2028–2029 годах. Это современный боевой истребитель четвертого поколения, который является основным боевым самолётом ВВС Франции.

Владимир Зеленский фронт Коалиция желающих
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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