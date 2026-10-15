Зеленський обговорив із Макроном посилення авіації, протидію ударам РФ та ППО

Президент Франції Еммануель Макрон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили посилення української авіації та захист від російських ударів. Глава держави повідомив про підготовку нових пакетів підтримки вже цього місяця, а також підтвердив отримання всіх ліцензій на виробництво озброєння, які раніше пообіцяла Франція.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України.

Реклама

Зеленський і Макрон обговорили нову військову допомогу

За словами Зеленського, зустріч із французьким колегою була присвячена конкретним заходам для посилення обороноздатності України. Зокрема, сторони обговорили нові пакети допомоги для української авіації, які очікуються вже протягом жовтня.

Окрему увагу приділили прискоренню роботи над європейським антибалістичним захистом. Зеленський наголосив, що відповідна ініціатива має запрацювати до кінця року.

Глава держави повідомив про виконання Францією попередніх домовленостей щодо передачі ліцензій на виробництво озброєння.

Читайте також:

"Вдячний Емманюелю: всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що тепер важливо забезпечити оперативну реалізацію домовленостей на рівні відповідальних команд.

Зеленський повідомив про новий удар РФ по енергетиці

Під час зустрічі президентів Росія здійснила чергову атаку безпілотником на енергетичну інфраструктуру Луцька. За словами Зеленського, внаслідок удару в місті виникли проблеми з електропостачанням.

Український лідер наголосив, що російські атаки на цивільну інфраструктуру тривають попри пропозицію президента США припинити удари по енергетичних об'єктах.

"Росія демонстративно знехтувала пропозицією американського президента припинити вогонь по енергетиці", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив про використання Росією проблем у роботі супутникового зв'язку Starlink для завдання ударів по об'єктах, які забезпечують повсякденне життя українців.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський заявив про значний внесок України у зміцнення оборони Європи. За його словами, бойовий досвід українських військових дозволив європейським державам заощадити мільярди на розробці та випробуванні озброєння. Президент наголосив на важливості подальшої інтеграції української оборонної промисловості з європейською.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте посилення української протиповітряної оборони. Президент заявив, що Росія від початку 14 жовтня запустила по Україні майже тисячу безпілотників. Сторони також говорили про постачання ракет для систем ППО та боєприпасів для винищувачів F-16.