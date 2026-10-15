Зеленский обсудил с Макроном вопросы укрепления авиации, противодействия ударам РФ и ПВО

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном, во время которой стороны обсудили усиление украинской авиации и защиту от российских ударов. Глава государства сообщил о подготовке новых пакетов поддержки уже в этом месяце, а также подтвердил получение всех лицензий на производство вооружения, которые ранее пообещала Франция.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Президента Украины.

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Зеленский и Макрон обсудили новую военную помощь

По словам Зеленского, встреча с французским коллегой была посвящена конкретным мерам по усилению обороноспособности Украины. В частности, стороны обсудили новые пакеты помощи для украинской авиации, которые ожидаются уже в течение октября.

Отдельное внимание уделили ускорению работы над европейской противобаллистической защитой. Зеленский подчеркнул, что соответствующая инициатива должна заработать до конца года.

Глава государства сообщил о выполнении Францией предыдущих договоренностей по передаче лицензий на производство вооружения.

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"Благодарен Эммануэлю: все лицензии на производство вооружения, которые Франция пообещала Украине, уже получены", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что теперь важно обеспечить оперативную реализацию договоренностей на уровне ответственных команд.

Зеленский сообщил о новом ударе РФ по энергетике

Во время встречи президентов Россия осуществила очередную атаку беспилотником на энергетическую инфраструктуру Луцка. По словам Зеленского, в результате удара в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Украинский лидер подчеркнул, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру продолжаются, несмотря на предложение президента США прекратить удары по энергетическим объектам.

"Россия демонстративно пренебрегла предложением американского президента прекратить огонь по энергетике", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил об использовании Россией проблем в работе спутниковой связи Starlink для нанесения ударов по объектам, обеспечивающим повседневную жизнь украинцев.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский заявил о значительном вкладе Украины в укрепление обороны Европы. По его словам, боевой опыт украинских военных позволил европейским государствам сэкономить миллиарды на разработке и испытании вооружения. Президент подчеркнул важность дальнейшей интеграции украинской оборонной промышленности с европейской.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте усиление украинской противовоздушной обороны. Президент заявил, что Россия с начала 14 октября запустила по Украине почти тысячу беспилотников. Стороны также говорили о поставках ракет для систем ПВО и боеприпасов для истребителей F-16.