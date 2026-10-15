Зеленський заявив, що Україна допомогла Європі заощадити мільярди на обороні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зекономила мільярди для військових бюджетів країнам Європи. Повномасштабна війна донесла світовим лідерам недоцільність багатомільярдних видатків на традиційну важку бронетехніку, класичні танки та надмірні накопичення застарілих боєприпасів.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Український досвід ведення війни

"Усі ці танки — уявіть собі, уся Європа, звісно, і це було безпосередньо перед цією війною — витратили мільярди на танки, на бойові машини, на величезну кількість боєприпасів та на багато іншого, що після цих двох років виявилося марним", — зазначив Зеленський.

За його словами, український досвід дає уроки цієї війни тим країнам, які не витрачатимуть мільярди на танки тощо.

"Вони мають витрачати гроші на інші речі. Без нас, я маю на увазі, це дешевше. Ці розумні люди кажуть: "Дивіться, ви зекономили нам мільярди, для нашого бюджету", — додав глава держави.

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Як писали Новини.LIVE, 15 жовтня Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Під час переговорів вони обговорили російські обстріли та подальше постачання оборонної допомоги Україні.

Крім того, Зеленський заявив, що Росія активізувала удари по Україні на тлі послаблення санкцій і спроб чинити тиск на Київ. За словами глави держави, російські окупанти скористалися цією ситуацією, щоб посилити атаки.