Зеленский заявил, что Украина помогла Европе сэкономить миллиарды на обороне

Зеленский: Украина сэкономила миллиарды на оборону Европы
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сэкономила миллиарды для военных бюджетов стран Европы. Полномасштабная война показала мировым лидерам нецелесообразность многомиллиардных расходов на традиционную тяжелую бронетехнику, классические танки и чрезмерное накопление устаревших боеприпасов.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times, передает Новини.LIVE.
Украинский опыт ведения войны
"Все эти танки — представьте себе, вся Европа, конечно, и это было непосредственно перед этой войной — потратили миллиарды на танки, на боевые машины, на огромное количество боеприпасов и на многое другое, что после этих двух лет оказалось бесполезным", — отметил Зеленский.
По его словам, украинский опыт дает уроки этой войны тем странам, которые не будут тратить миллиарды на танки и тому подобное.
"Они должны тратить деньги на другие вещи. Без нас, я имею в виду, это дешевле. Эти умные люди говорят: "Смотрите, вы сэкономили нам миллиарды для нашего бюджета", — добавил глава государства.
Как писали Новини.LIVE, 15 октября Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе переговоров они обсудили российские обстрелы и дальнейшие поставки оборонной помощи Украине.
Кроме того, Зеленский заявил, что Россия активизировала удары по Украине на фоне ослабления санкций и попыток оказать давление на Киев. По словам главы государства, российские оккупанты воспользовались этой ситуацией, чтобы усилить атаки.