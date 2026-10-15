Зеленский заявил, что Украина помогла Европе сэкономить миллиарды на обороне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сэкономила миллиарды для военных бюджетов стран Европы. Полномасштабная война показала мировым лидерам нецелесообразность многомиллиардных расходов на традиционную тяжелую бронетехнику, классические танки и чрезмерное накопление устаревших боеприпасов.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Украинский опыт ведения войны

"Все эти танки — представьте себе, вся Европа, конечно, и это было непосредственно перед этой войной — потратили миллиарды на танки, на боевые машины, на огромное количество боеприпасов и на многое другое, что после этих двух лет оказалось бесполезным", — отметил Зеленский.

По его словам, украинский опыт дает уроки этой войны тем странам, которые не будут тратить миллиарды на танки и тому подобное.

"Они должны тратить деньги на другие вещи. Без нас, я имею в виду, это дешевле. Эти умные люди говорят: "Смотрите, вы сэкономили нам миллиарды для нашего бюджета", — добавил глава государства.

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Как писали Новини.LIVE, 15 октября Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе переговоров они обсудили российские обстрелы и дальнейшие поставки оборонной помощи Украине.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия активизировала удары по Украине на фоне ослабления санкций и попыток оказать давление на Киев. По словам главы государства, российские оккупанты воспользовались этой ситуацией, чтобы усилить атаки.