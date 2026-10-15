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Главная Новости дня Россия запустила уже почти 1000 дронов: Зеленский обсудил с Рютте

Россия запустила уже почти 1000 дронов: Зеленский обсудил с Рютте

Ua ru
15 октября 2026 19:05
Россия усилила удары по Украине: Зеленский обсудил это с Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, стороны обсудили российские удары и поставки оборонной продукции для Украины. Зеленский отметил, что с начала вчерашнего дня и по настоящее время россияне запустили уже почти 1000 дронов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского с Рютте

Зеленский отметил, что Россия ответила на очередную попытку лидера США Дональда Трампа снизить интенсивность ударов новыми волнами атак против украинской энергосистемы, жилых домов и другой инфраструктуры.

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте
Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"За последние дни было несколько волн баллистических ударов, фактически постоянно в нашем небе также летают ударные "шахеды". С начала суток вчера и по настоящее время россияне запустили уже почти 1000 дронов", — заявил глава государства.

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По его словам, все это — серьезные вызовы, особенно на фоне ограничений в работе Starlink в Украине. Важно, чтобы поставки оборонного снаряжения от партнёров по НАТО продолжались.

"Особенно это касается средств перехвата баллистических ракет и боеприпасов для F-16. Работаем над новыми пакетами ПВО. Буквально каждый день и каждый час новые пакеты могут спасти жизни украинцев и украинок. Обсудили это и другие важные вопросы во время встречи. Спасибо Марку за поддержку и готовность помогать!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 15 октября Зеленский прибыл в Брюссель вместе с членами украинской делегации. В рамках визита глава государства примет участие в заседании Европейского совета и проведет переговоры с международными партнерами.

Кроме того, в ночь на 15 октября Кировоградская область пережила самую масштабную атаку беспилотников с начала полномасштабной войны. Российские оккупанты направили на область около 360 БпЛА.

Владимир Зеленский война НАТО Украина обстрелы Марк Рютте
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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