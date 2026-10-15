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Головна Новини дня Росія запустила вже майже 1000 дронів: Зеленський обговорив з Рютте

Росія запустила вже майже 1000 дронів: Зеленський обговорив з Рютте

Ua ru
15 жовтня 2026 19:05
Росія посилила удари по Україні: Зеленський обговорив з Рютте
Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, сторони обговорили російські удари та оборонні постачання для України. Зеленський зауважив, що від початку доби вчора та дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського з Рютте

Зеленський зазначив, що Росія відповіла на чергову спробу лідера США Дональда Трампа знизити інтенсивність ударів новими хвилями атак проти української енергосистеми, житлових будинків та іншої інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте
Володимир Зеленський та Марк Рютте. Фото:  x.com/ZelenskyyUa 

"За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні "шахеди". Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів", — заявив глава держави.

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За його словами, усе це значні виклики, особливо на тлі обмежень у роботі Starlink в Україні. Важливо, аби оборонні постачання від партнерів по НАТО продовжувались.

"Особливо це стосується перехоплювачів балістики та амуніції до F-16. Працюємо над новими пакетами ППО. Буквально щодня і щогодини нові пакети можуть врятувати життя українців та українок. Обговорили це та інші важливі питання під час зустрічі. Дякую Марку за підтримку і готовність допомагати!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 15 жовтня Зеленський прибув до Брюсселя разом із членами української делегації. У межах візиту глава держави візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе переговори з міжнародними партнерами.

Крім того, у ніч проти 15 жовтня Кіровоградщина пережила наймасштабнішу атаку безпілотників від початку повномасштабної війни. Російські окупанти спрямували на область близько 360 БпЛА.

Володимир Зеленський війна НАТО Україна обстріли Марк Рютте
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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