Зеленський: Атаки ЗСУ по Росії принесли Москві мільярдні збитки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Росія отримує дзеркальні відповіді на удари по енергетиці України. За словами глави держави Володимира Зеленського, Сили оборони атакують об'єкти, які найбільш важливі для РФ. Сьогодні збитки для Москви є критичними та вимірюються вже десятками мільярдів.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам в четвер, 23 квітня, передає Новини.LIVE.

Зеленський оцінив наслідки атак по РФ

Як зауважив глава держави, війна в Ірані допомогла Росії дещо покращити заробітки на енергоносіях. Однак вирівняти свій дефіцит Москва всеодно не в змозі.

"Що стосується відповідей, ми будемо продовжувати. Ми бачимо, що Росія не хоче зупинятись і б'є по нашій енергетиці і по нашим людям. Я отримую інформацію від наших розвідок. Ми розуміємо, що вони страждають через це (Удари по об'єктах в РФ. — Ред.). Ми розуміємо, що це один із шляхів, як тиснути на Росію", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна розраховує на розблокування 20-го санкційного пакета Євросоюзу проти Росії. Крім того, він зауважив, що ЄС виділяє для нашої держави кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Зеленський назвав це дуже сильним тиском на Росію.

"Ми розраховуємо, що США повернуться до санкційної політики, яка була до війни на Близькому Сході. Щодо поставок зброї від США, вони не зупинились. Я вдячний за це партнерам", — зауважив Президент.

Переговори та ситуація з ППО

Зеленський наголосив, що Україна на зв'язку з переговорниками. Київ очікує на продовження переговорного процесу зі США і в тристоронньому форматі також.

Щодо протиповітряної оборони, то глава держави зауважив, що засобів недостатньо. Він додав, що нещодавно були важливі домовленості про співпрацю з Німеччиною, однак вони розраховані на тривалі терміни та стратегічне підсилення України. Водночас наразі вже потрібно перекривати дефіцит ППО.

"Щодо системи ППО — ми працюємо. Я би не обмежувався тим, що ми будемо працювати з європейцями, тому що вони фінансують цей проєкт. Ні. Тут питання, що над ППО, над українським, або україно-європейським ППО ми будемо працювати з європейськими країнами, у яких є сильні компанії. Це і Норвегія, і Німеччина, і Нідерланди. Ми ще хочемо проговорити це питання зі Швецією", — зауважив глава держави.

Загроза зі сторони Білорусі

Президент також висловився щодо можливої загрози зі сторони Білорусі. За його словами, росіяни мають багато "хворих та фантастичних ідей". Зеленський наголосив, що дуже не хочеться, аби Білорусь була в це втягнута і перетворила плани Москви у страшну реальність.

