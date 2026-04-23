Зеленский: Атаки ВСУ по России принесли Москве миллиардные убытки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россия получает зеркальные ответы на удары по энергетике Украины. По словам главы государства Владимира Зеленского, Силы обороны атакуют объекты, которые наиболее важны для РФ. Сегодня убытки для Москвы являются критическими и измеряются уже десятками миллиардов.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам в четверг, 23 апреля, передает Новини.LIVE.

Зеленский оценил последствия атак по РФ

Как отметил глава государства, война в Иране помогла России несколько улучшить заработки на энергоносителях. Однако выровнять свой дефицит Москва все равно не в состоянии.

"Что касается ответов, мы будем продолжать. Мы видим, что Россия не хочет останавливаться и бьет по нашей энергетике и по нашим людям. Я получаю информацию от наших разведок. Мы понимаем, что они страдают из-за этого (Удары по объектам в РФ. — Ред.). Мы понимаем, что это один из путей, как давить на Россию", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина рассчитывает на разблокирование 20-го санкционного пакета Евросоюза против России. Кроме того, он отметил, что ЕС выделяет для нашего государства кредит в размере 90 миллиардов евро. Зеленский назвал это очень сильным давлением на Россию.

Читайте также:

"Мы рассчитываем, что США вернутся к санкционной политике, которая была до войны на Ближнем Востоке. По поставкам оружия от США, они не остановились. Я благодарен за это партнерам", — отметил Президент.

Переговоры и ситуация с ПВО

Зеленский отметил, что Украина на связи с переговорщиками. Киев ожидает продолжения переговорного процесса с США и в трехстороннем формате также.

Относительно противовоздушной обороны, то глава государства отметил, что средств недостаточно. Он добавил, что недавно были важные договоренности о сотрудничестве с Германией, однако они рассчитаны на длительные сроки и стратегическое усиление Украины. В то же время сейчас уже нужно перекрывать дефицит ПВО.

"Относительно системы ПВО — мы работаем. Я бы не ограничивался тем, что мы будем работать с европейцами, потому что они финансируют этот проект. Нет. Здесь вопрос, что над ПВО, над украинским, или украино-европейским ПВО мы будем работать с европейскими странами, у которых есть сильные компании. Это и Норвегия, и Германия, и Нидерланды. Мы еще хотим проговорить этот вопрос со Швецией", — отметил глава государства.

Угроза со стороны Беларуси

Президент также высказался относительно возможной угрозы со стороны Беларуси. По его словам, россияне имеют много "больных и фантастических идей". Зеленский подчеркнул, что очень не хочется, чтобы Беларусь была в это втянута и превратила планы Москвы в страшную реальность.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Президент выразил опасения относительно того, что РФ снова попытается втянуть Беларусь в войну в Украине. По словам Зеленского, в приграничье сейчас развивают дороги к территории Украины и налаживают артпозиции.

Также мы писали о том, что глава государства подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск. Без этого, убежден Зеленский, не удастся остановить Путина. Одни только слова не помогут.