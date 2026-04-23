Зеленский: Без присутствия иностранных войск Путин не остановится

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение иностранных войск на линии соприкосновения могло бы сдержать российского диктатора Путина. По словам главы государства, без этого никакие слова не способны остановить Россию.

Об этом Зеленский сказал в интервью для CNN, передает Новини.LIVE.

Зеленский о сдерживании Путина

"Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят Путина", — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что влиятельные страны не могут быть просто посредниками, если они действительно хотят остановить войну в Украине. Как пояснил Зеленский, так Путин не почувствует вины.

"Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он не прав. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают. Я считаю, что Президент Трамп, Президент Си, Премьер-министр Моди и другие влиятельные мировые лидеры должны сказать Путину, что он должен остановить эту войну", — отметил глава государства.

Читайте также:

Зеленский отметил, что говорить Украине о том, что она должна остановить войну — неправильно. Ведь украинцы не агрессоры, а просто защищаются.

"Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это означает остановить войну дипломатическим путем", — сказал глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины также высказался относительно санкций против РФ во время перемирия. По его словам, пауза в войне может нести определенные риски, в частности, ослабление ограничений. В то же время Зеленский подчеркнул, что даже временное затишье лучше непрерывной потери людей.

Также мы писали о том, что глава государства предостерег лидеров ЕС от попыток навязать Украине статус "второсортного" члена союза. Владимир Зеленский отметил, что большинство украинцев видят свое будущее в Евросоюзе. В то же время любые промедления только подыгрывают интересам России.