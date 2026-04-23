Зеленський: Без присутності іноземних військ Путін не зупиниться

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземних військ на лінії зіткнення могло б стримати російського диктатора Путіна. За словами глави держави, без цього жодні слова не здатні зупинити Росію.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для CNN, передає Новини.LIVE.

Зеленський про стримування Путіна

"Розміщення іноземних військ на лінії зіткнення зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним. Вони бояться сил підтримки, баз і міжнародних представників. Якщо такої присутності не буде, жодні слова не зупинять Путіна", — зазначив Зеленський.

Президент України додав, що впливові країни не можуть бути просто посередниками, якщо вони дійсно хочуть зупинити війну в Україні. Як пояснив Зеленський, так Путін не відчує провини.

"Це велика проблема. Я нікого не змушую обирати сторону. Але справа в тому, що, якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо говорити Путіну, що він неправий. Я не впевнений, що діалоги, побудовані на компромісі, працюють. Я вважаю, що Президент Трамп, Президент Сі, Прем'єр-міністр Моді й інші впливові світові лідери мають сказати Путіну, що він повинен зупинити цю війну", — зазначив глава держави.

Читайте також:

Зеленський зауважив, що говорити Україні про те, що вона має зупинити війну — неправильно. Адже українці не агресори, а просто захищаються.

"Що зупиняти? Усі разом ми маємо зупинити Путіна. Що означає бути великим лідером? Це означає зупинити війну дипломатичним шляхом", — сказав глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України також висловився щодо санкцій проти РФ під час перемир'я. За його словами, пауза у війні може нести певні ризики, зокрема, послаблення обмежень. Водночас Зеленський наголосив, що навіть тимчасове затишшя є кращим за безперервну втрату людей.

Також ми писали про те, що глава держави застеріг лідерів ЄС від спроб нав'язати Україні статус "другосортного" члена союзу. Володимир Зеленський зауважив, що більшість українців бачать своє майбутнє в Євросоюзі. Водночас будь-які зволікання лише підігрують інтересам Росії.