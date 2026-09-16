Звернення Зеленського: декларування для правоохоронців буде повернено

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законодавчих змін, які мають повернути декларування для правоохоронців та представників Сил безпеки, які не беруть участі у бойових діях. Також глава держави доручив перевірити керівників центральних органів виконавчої влади, заявив про переговори з партнерами у США та залученість держав до програми FREYJA.

Про це український лідер повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

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Зеленський анонсував зміни щодо декларування

У вечірньому зверненні до українців глава держави повідомив, що нові законодавчі рішення мають забезпечити можливість контролювати майновий стан та спосіб життя правоохоронців і представників Сил безпеки, які не перебувають безпосередньо на війні.

"Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців", — зазначив український лідер.

Президент також наголосив на важливості ухвалення законів, передбачених зобов’язаннями України перед міжнародними партнерами. Ці рішення пов’язані з фінансуванням державного бюджету та допомагають покривати суттєвий дефіцит.

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Перевірять керівників центральних органів влади

Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо подальших законодавчих кроків. Окремо він заявив про необхідність перевірити керівників центральних органів виконавчої влади. Йдеться як про керівників, призначених на посади, так і про виконувачів обов’язків. Президент зазначив, що перевірки мають охопити широкий перелік державних установ.

"Я говорив сьогодні з Премʼєр-міністром України Сергієм Корецьким. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників: призначених та виконувачів обов’язків. Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики і вони високі", — написав глава України.

Зеленський готує зустрічі з партнерами у США

Окремо президент повідомив про підготовку зустрічей з українськими партнерами у Сполучених Штатах. Під час переговорів планують обговорити наближення миру, енергетику, продовольчу безпеку та постачання зброї. Зеленський також анонсував нові пакети підтримки для України, зокрема посилення протиповітряної оборони.

Україна розширює Антибалістичну коаліцію

Ще одним напрямком роботи Володимир Зеленський назвав розширення Антибалістичної коаліції. Завдання на поточний рік залишається незмінним — підготувати результат, який можна буде випробувати. Україна працює над системою, яка має бути ефективною, масштабованою у виробництві та дешевшою за наявні аналоги. Найбільші європейські компанії, які мають можливості зробити внесок у розвиток антибалістичних технологій, уже долучилися до програми FREYJA.

"Готуємо розширення Антибалістичної коаліції. Завдання незмінне: на цей рік підготувати результат, який можна випробувати. Потрібна система – ефективна і щоб вона вироблялась достатньо масштабно й дешевше, ніж те, що є зараз в світі. Співпраця з виробниками, співпраця з державами триває достатньо продуктивно. Дякую всім, хто допомагає. Найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити внесок в антибалістику, вже в програмі FREYJA", — заявив президент.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський висловив свою думку щодо виборів в Україні. Він зазначив, що їх проведення можливе за умови припинення вогню хоча б на пару місяців.

Ми інформували, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив — наразі йде опрацювання можливості проведення зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Водночас представник МЗС зауважив, що йдеться не лише про можливу зустріч із президентом США, а й про переговори української сторони з представниками Конгресу та американського бізнесу.