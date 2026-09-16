Зеленський заявив, що вибори можливі після припинення вогню

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня заявив, що проведення виборів в Україні може стати можливим після кількох місяців припинення вогню. Він наголосив, що готовий провести вибори навіть найближчим часом, однак під час війни цьому перешкоджають законодавчі та безпекові обмеження.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю CBC News, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про можливість проведення виборів

"Я готовий провести вибори хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу", — заявив президент.

Окремим викликом глава держави назвав перебування близько 9 млн українців за кордоном. Зеленський зазначив, що зазвичай у закордонному голосуванні беруть участь близько пів мільйона громадян.

"Як люди будуть голосувати, коли діти не можуть ходити до школи? Як проводити вибори, коли 9 млн людей перебувають за кордоном? Зазвичай за кордоном голосують близько пів мільйона людей", — сказав він.

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Ще одним питанням залишається участь у виборах громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. За словами Зеленського, необхідно визначити, як саме вони зможуть голосувати та хто контролюватиме виборчий процес в умовах присутності російських військових.

Президент зазначив, що за умови припинення вогню на кілька місяців Україна могла б організувати вибори, паралельно продовжуючи роботу над завершенням війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів під час повномасштабної війни може мати серйозні наслідки для України. За його словами, виборчий процес в умовах бойових дій може призвести до розколу суспільства та виникнення додаткових внутрішніх конфліктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 вересня Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі в незаконних виборах, які Росія планує провести 18–20 вересня. У СБУ зазначили, що Кремль прагне використати псевдоголосування для легітимізації окупаційної влади.