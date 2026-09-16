Зеленский заявил, что выборы возможны после прекращения огня

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что проведение выборов в Украине может стать возможным после нескольких месяцев прекращения огня. Он подчеркнул, что готов провести выборы даже в ближайшее время, однако в условиях войны этому препятствуют законодательные ограничения и ограничения, связанные с безопасностью.

Об этом глава государства сказал в интервью CBC News, передает Новини.LIVE.

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Зеленский о возможности проведения выборов

"Я готов провести выборы хоть завтра, но если война будет продолжаться, вы не можете этого сделать ни в соответствии с Конституцией, ни с избирательным законодательством, ни с учетом ситуации с безопасностью в первую очередь", — заявил президент.

Отдельным вызовом глава государства назвал пребывание около 9 млн украинцев за рубежом. Зеленский отметил, что обычно в заграничном голосовании участвуют около полумиллиона граждан.

"Как люди будут голосовать, когда дети не могут ходить в школу? Как проводить выборы, когда 9 млн человек находятся за рубежом? Обычно за рубежом голосуют около полумиллиона человек", — сказал он.

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Еще одним вопросом остается участие в выборах граждан, проживающих на временно оккупированных территориях. По словам Зеленского, необходимо определить, как именно они смогут голосовать и кто будет контролировать избирательный процесс в условиях присутствия российских военных.

Президент отметил, что при условии прекращения огня на несколько месяцев Украина могла бы организовать выборы, параллельно продолжая работу над завершением войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов во время полномасштабной войны может иметь серьезные последствия для Украины. По его словам, избирательный процесс в условиях боевых действий может привести к расколу общества и возникновению дополнительных внутренних конфликтов.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 сентября Служба безопасности Украины призвала жителей временно оккупированных территорий не участвовать в незаконных выборах, которые Россия планирует провести 18–20 сентября. В СБУ отметили, что Кремль стремится использовать псевдоголосование для легитимизации оккупационных властей.