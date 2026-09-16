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Зеленский анонсировал возвращение декларирования для правоохранителей

Ua ru
16 сентября 2026 22:50
Обращение Зеленского: возвращение декларирования для правоохранителей
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке изменений в законодательство, которые должны восстановить обязанность подачи деклараций для сотрудников правоохранительных органов и представителей сил безопасности, не участвующих в боевых действиях. Также глава государства поручил проверить руководителей центральных органов исполнительной власти, сообщил о переговорах с партнерами в США и участии государств в программе FREYJA.

Об этом украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

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Зеленский анонсировал изменения в сфере декларирования

В вечернем обращении к украинцам глава государства сообщил, что новые законодательные решения должны обеспечить возможность контролировать имущественное положение и образ жизни сотрудников правоохранительных органов и представителей сил безопасности, которые не находятся непосредственно на войне.

"Есть решения, которые необходимо принять. Будет принято решение, которое восстановит декларирование для правоохранителей и Сил безопасности, не участвующих в боевых действиях, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни правоохранителей", — отметил украинский лидер.

Президент также подчеркнул важность принятия законов, предусмотренных обязательствами Украины перед международными партнерами. Эти решения связаны с финансированием государственного бюджета ипомогают покрывать существенный дефицит.

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Проведут проверку руководителей центральных органов власти

Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по вопросу дальнейших законодательных шагов. Отдельно он заявил о необходимости проверить руководителей центральных органов исполнительной власти. Речь идет как о руководителях, назначенных на должности, так и об исполняющих обязанности. Президент отметил, что проверки должны охватить широкий перечень государственных учреждений.

"Я разговаривал сегодня с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. В центральных органах исполнительной власти нужно проверить всех руководителей: назначенных и исполняющих обязанности. От налоговой, АРМА и до различных инспекций, в которых существуют коррупционные риски, причем высокие", — написал глава Украины.

Зеленский готовит встречи с партнерами в США

Отдельно президент сообщил о подготовке встреч с украинскими партнерами в Соединенных Штатах. В ходе переговоров планируется обсудить приближение мира, энергетику, продовольственную безопасность и поставки оружия. Зеленский также анонсировал новые пакеты поддержки для Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны.

Украина расширяет Антибаллистическую коалицию

Еще одним направлением работы Владимир Зеленский назвал расширение Антибаллистической коалиции. Задача на текущий год остается неизменной — подготовить результат, который можно будет испытать. Украина работает над системой, которая должна быть эффективной, масштабируемой в производстве и более дешёвой, чем существующие аналоги. Крупнейшие европейские компании, способные внести вклад в развитие антибаллистических технологий, уже присоединились к программе FREYJA.

"Готовим расширение Антибаллистической коалиции. Задача неизменна: в этом году подготовить результат, который можно будет испытать. Нужна система — эффективная, при этом она должна производиться в достаточном масштабе и стоить дешевле, чем то, что есть сейчас в мире. Сотрудничество с производителями и государствами проходит достаточно продуктивно. Спасибо всем, кто помогает. Самые сильные компании Европы, способные внести вклад в антибаллистику, уже участвуют в программе FREYJA", — заявил президент.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский высказал своё мнение относительно выборов в Украине. Он отметил, что их проведение возможно при условии прекращения огня хотя бы на пару месяцев.

Мы сообщали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил — в настоящее время изучается возможность проведения встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В то же время представитель МИД отметил, что речь идет не только о возможной встрече с президентом США, но и о переговорах украинской стороны с представителями Конгресса и американского бизнеса.

Владимир Зеленский декларация США ПВО Сергей Корецкий FREYJA
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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