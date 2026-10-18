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Головна Новини дня Заворушення у Франції: поліція заарештувала понад 2000 осіб

Заворушення у Франції: поліція заарештувала понад 2000 осіб

Ua ru
18 жовтня 2026 21:27
У Франції під час масових заворушень затримали понад 2000 осіб REUTERS/Abdul Saboor
Правоохоронці у Парижі. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

У Франції суттєво зросла кількість затриманих під час наймасштабніших за останні роки заворушень у різних містах країни. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що правоохоронні органи вже взяли під варту понад 2000 осіб, причетних до правопорушень та погромів.

Про це повідомляє SkyNews, передає Новини.LIVE.

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Затримання учасників заворушень у Франції

За словами очільника МВС, кількість затриманих осіб продовжує зростати і наразі під варту взяли вже понад 2000 осіб.

Протести в Франції
Мітинг у Франції. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Він наголосив, що нині тривають розслідування, мета яких встановити осіб, причетних до цих дій, і забезпечити їхнє притягнення до відповідальності в суді.

Наслідки заворушень у Франції
Наслідки масових заворушень у Франції. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Нуньєс каже, що під час заворушень травми дістали понад 600 представників поліції, жандармерії та пожежно-рятувальних служб.

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Як писали Новини.LIVE, 17 жовтня у Франції пройшли масштабні акції протесту, учасники яких виступали проти високої вартості життя. Демонстрації супроводжувалися погромами, мародерством і зіткненнями з правоохоронцями.

Під час протестів в місті Лімож група людей у масках підпалила ратушу XIX століття. Мітинги розпочалися наприкінці вересня з акцій школярів, а згодом через різкий стрибок вартості життя.

МВС Франція мітинг поліція протести
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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