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Головна Новини дня У Франції спалахнули масові протести: закрили школи

У Франції спалахнули масові протести: закрили школи

Ua ru
6 жовтня 2026 19:36
Протести у Франції: 200 тисяч учнів вийшли на вулиці
Протести у Франції. Фото: Reuters

У Франції тривають масштабні протести через недостатнє фінансування освіти. Сьогодні до акцій долучилися до 200 тисяч молодих людей, а також батьки, вчителі та профспілки. На тлі протестів уряд вирішив призупинити заняття в усіх школах країни до п’ятниці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Reuters у вівторок, 6 жовтня.

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Масові протести у Франції: сотні шкіл закрили

Учасники акцій у Франції вимагають покращення умов у школах, збільшення кількості вчителів і зменшення навантаження. Вони також скаржаться на переповнені класи, занедбані будівлі та недостатнє фінансування освіти.

Сьогодні приблизно половина шкіл країни не працювала. Водночас протести охопили десятки міст, а сотні навчальних закладів були заблоковані.

У Парижі близько 40 тисяч людей розпочали велику ходу. У Марселі на вулиці вийшли до 30 тисяч протестувальників. У Ліоні молодики заблокували дороги, підпаливши барикади на перехрестях. У багатьох місцях поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

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За тиждень протестів постраждали 215 молодих людей і 715 поліцейських. Понад 6 тисяч людей затримали. Під час сутичок один із підлітків втратив руку, ще один отримав тяжкі травми голови.

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню пообіцяв, що умови у школах поліпшаться, але засудив насильство під час акцій. Організатори протестів заявляють, що влада не запропонувала конкретних рішень.

Уряд оголосив, що від завтра до п’ятниці заняття у всіх школах буде призупинено.

Франція протести
Люди протестують у Франції. Фото: Reuters

Як розвивалися протести: хронологія

17–21 вересня. Учні ліцею імені Сент-Екзюпері в Кретеї приєдналися до вчителів, які протестували через нестачу персоналу та неналежні умови праці. Рух набув розголосу на місцевому рівні завдяки відео в соцмережах.

28–29 вересня. До руху долучилися учнівські об’єднання, які оголосили про плани провести загальнонаціональну акцію. Наступного дня протести охопили понад 350 шкіл.

30 вересня. Рух стрімко поширився всією країною, охопивши Марсель, Ліон, Страсбург і Нант. До кінця дня 356 навчальних закладів були частково або повністю заблоковані.

1 жовтня. Протести торкнулися 1027 шкіл, 222 з них повністю заблокували. За один день зафіксували рекордну кількість затримань — 1949 людей.

2 жовтня. Понад 400 шкіл припинили роботу з міркувань безпеки після того, як щонайменше 24 навчальні заклади зазнали погромів або підпалів.

3–4 жовтня. Від початку протестів затримали понад 5000 людей.

5 жовтня. Розпочався другий тиждень протестів. До 500 шкіл залишалися зачиненими або працювали в обмеженому режимі.

Новини.LIVE раніше інформували, що у Франції протести школярів через проблеми в системі освіти охопили понад 1200 ліцеїв. Учасники акцій вимагають збільшити кількість учителів, покращити умови навчання та відремонтувати школи. Під час протестів поліція затримала близько 5 тисяч людей, переважно підлітків.

Новини.LIVE також писали, що наприкінці вересня 2026 року понад 45 тисяч школярів у Німеччині вийшли на протести проти можливого повернення обов’язкової військової служби. Акції 25 вересня відбулися приблизно у 100 містах країни. Наразі уряд робить ставку на добровільну службу, однак за нестачі добровольців Бундестаг може запровадити обов’язковий призов.

Франція мітинг студенти протести Париж Марсель школярі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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