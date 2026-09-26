У Німеччині тисячі школярів протестували проти військової служби

Протести в Німеччині. Фото: Reuters

Понад 45 тисяч школярів у Німеччині вийшли на акції проти можливого повернення обов’язкової військової служби та нових правил медичного огляду молоді. Протести 25 вересня відбулися приблизно у 100 містах країни. Водночас уряд поки робить ставку на добровільний вступ до Бундесверу.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Новини.LIVE.

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У Німеччині пройшли масові протести школярів

Акції організувала ініціатива "Шкільний страйк проти військової служби". За її даними, у протестах по всій країні взяли участь понад 45 тисяч школярів у близько 100 містах.

Поліція оприлюднила дані лише щодо окремих акцій. У берлінському районі Веддінг на протест вийшли близько 2400 людей. У Мюнхені зафіксували 700 учасників, у Нюрнберзі — 400, у Штутгарті — 200, а у Франкфурті — 180. У Гамбурзі біля головного вокзалу зібралися кілька сотень людей.

Представник ініціативи Бела Брайтнер заявив, що федеральний уряд серйозно розглядає поступове повернення обов’язкової військової служби. За його словами, відповіді молоді на анкети Бундесверу свідчать про небажання служити в армії.

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Протести проти обовʼязкової військової служби у Німеччині. Фото: GettyImages

Що передбачає новий закон про військову службу

Закон про новий військовий порядок набув чинності в Німеччині у січні 2026 року. Він передбачає обов’язковий медичний огляд для чоловіків, народжених із 2008 року.

Німецькі учні на "Шкільному страйку проти військової служби". Фото: GettyImages

Водночас наразі уряд та Бундесвер наголошують на добровільному характері військової служби. Мета реформи — збільшити чисельність активного складу Бундесверу до 255–270 тисяч військовослужбовців до 2035 року.

Якщо необхідної кількості добровольців набрати не вдасться, Бундестаг може окремим рішенням запровадити обов’язкову військову службу.

Коли в Німеччині скасували призов

Обов’язковий призов на строкову військову службу в Німеччині призупинили у 2011 році.

У 2026 році Бундесвер уже досяг запланованої чисельності особового складу. За даними Міністерства оборони Німеччини, станом на 31 липня у війську служили близько 186,7 тисячі чоловіків і жінок — це найвищий показник за останні 13 років.

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