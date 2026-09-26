В Германии тысячи школьников вышли на протест против военной службы

Протесты в Германии. Фото: Reuters

Более 45 тысяч школьников в Германии вышли на акции протеста против возможного восстановления обязательной военной службы и новых правил медицинского осмотра молодежи. Протесты 25 сентября прошли примерно в 100 городах страны. В то же время правительство пока делает ставку на добровольное поступление в Бундесвер.

Об этом сообщает Tagesschau, передает Новини.LIVE.

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В Германии прошли массовые протесты школьников

Акции организовала инициатива "Школьная забастовка против военной службы". По ее данным, в протестах по всей стране приняли участие более 45 тысяч школьников в около 100 городах.

Полиция обнародовала данные только по отдельным акциям. В берлинском районе Веддинг на протест вышли около 2400 человек. В Мюнхене зафиксировали 700 участников, в Нюрнберге — 400, в Штутгарте — 200, а во Франкфурте — 180. В Гамбурге возле главного вокзала собрались несколько сотен человек.

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Представитель инициативы Бела Брайтнер заявил, что федеральное правительство серьёзно рассматривает вопрос о постепенном возвращении обязательной военной службы. По его словам, ответы молодёжи на анкеты Бундесвера свидетельствуют о нежелании служить в армии.

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Протести против обязательной военной службы в Германии. Фото: GettyImages

Что предусматривает новый закон о военной службе

Закон о новом военном порядке вступил в силу в Германии в январе 2026 года. Он предусматривает обязательный медицинский осмотр для мужчин, родившихся с 2008 года.

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Немецкие ученики на "Школьной забастовке против военной службы". Фото: GettyImages

В то же время пока правительство и Бундесвер подчеркивают добровольный характер военной службы. Цель реформы — увеличить численность активного состава Бундесвера до 255–270 тысяч военнослужащих к 2035 году.

Если набрать необходимое количество добровольцев не удастся, Бундестаг может отдельным решением ввести обязательную военную службу.

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Когда в Германии отменили призыв

Обязательный призыв на срочную военную службу в Германии приостановили в 2011 году.

В 2026 году Бундесвер уже достиг запланированной численности личного состава. По данным Министерства обороны Германии, по состоянию на 31 июля в армии служили около 186,7 тысячи мужчин и женщин — это самый высокий показатель за последние 13 лет.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что партия канцлера Германии Фридриха Мерца в третий раз за две недели потеряла поддержку на земельных выборах. В частности, в Мекленбурге-Передней Померании ХДС набрала 4,9% голосов и впервые в истории не преодолела пятипроцентный барьер.

Также Новини.LIVE писал, что Германия проверяет готовность больниц к возможной войне, массовым ранениям и атакам беспилотников. В стране оценивают запасы медикаментов, укрытия, резервные источники электроэнергии и возможность привлечения гражданских больниц для оказания помощи военным.