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Главная Новости дня В Германии проверяют готовность больниц к возможной войне

В Германии проверяют готовность больниц к возможной войне

Ua ru
16 сентября 2026 16:35
Bloomberg: Германия готовит больницы к войне, атакам дронов и массовым потерям
Больница. Фото: Getty Images

В Германии проверяют, сможет ли система здравоохранения функционировать в условиях возможной войны, массовых ранений и атак беспилотников. Государственные органы и больницы по всей стране оценивают медицинскую инфраструктуру, запасы лекарств и готовность гражданских и военных медицинских учреждений действовать совместно.

Об этом пишет Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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В Германию могут доставлять до 1000 раненых ежедневно

В Бундесвере просчитали сценарий, при котором в случае войны с Россией в Германию ежедневно могут поступать до 1000 раненых военных. Пять военных госпиталей страны не смогут самостоятельно принять такое количество пациентов, поэтому придется привлекать гражданские больницы.

Из-за этого медицинская система может столкнуться с беспрецедентной нагрузкой и необходимостью одновременно оказывать помощь военным и гражданским лицам.

Германия готовит медиков к массовым ранениям

Отдельно в стране обучают гражданских хирургов работать с военными травмами и большим количеством пострадавших. Bloomberg отмечает, что врачей с таким опытом в Германии всего несколько сотен.

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В марте немецкие военные также провели масштабные медицинские учения, в ходе которых отрабатывали эвакуацию раненых в гражданские больницы.

Больницы проверяют укрытия и запасы

Ульмский военный госпиталь рассматривает возможность восстановления подземного медицинского бункера времён холодной войны. Его в своё время строили для работы врачей в случае ядерного удара.

Другие больницы оценивают возможности защиты от атак дронов, срок годности запасов лекарств и медицинских материалов, а также резервные источники электроэнергии.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ближайшие недели или месяцы могут стать решающими для защиты свободы и мира в Европе. Он подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины и предупредил о непредсказуемых последствиях для Германии и других европейских стран в случае успеха России.

Также Новини.LIVE писали, что Польша переходит на усиленный режим мониторинга ситуации с безопасностью после двух российских ударов вблизи украинско-польской границы. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава готовится к возможному обострению ситуации.

Германия больницы медики Россия
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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