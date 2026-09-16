Bloomberg: Німеччина готує лікарні до війни, атак дронів і масових втрат

Лікарня. Фото: Getty Images

У Німеччині перевіряють, чи зможе система охорони здоров’я працювати в умовах можливої війни, масових поранень і атак безпілотників. Державні органи та лікарні по всій країні оцінюють медичну інфраструктуру, запаси ліків і готовність цивільних та військових медзакладів діяти разом.

Про це пише Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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До Німеччини можуть доправляти до 1000 поранених щодня

У Бундесвері прорахували сценарій, за якого в разі війни з Росією до Німеччини щодня можуть прибувати до 1000 поранених військових. П’ять військових лікарень країни не зможуть самостійно прийняти таку кількість пацієнтів, тому доведеться залучати цивільні лікарні.

Через це медична система може зіткнутися з безпрецедентним навантаженням і необхідністю одночасно надавати допомогу військовим та цивільним.

Німеччина готує медиків до масових поранень

Окремо в країні навчають цивільних хірургів працювати з воєнними травмами та великою кількістю постраждалих. Bloomberg зазначає, що лікарів із таким досвідом у Німеччині лише кілька сотень.

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У березні німецькі військові також провели масштабні медичні навчання, під час яких відпрацьовували евакуацію поранених до цивільних лікарень.

Лікарні перевіряють укриття та запаси

Ульмський військовий госпіталь розглядає можливість відновлення підземного медичного бункера часів холодної війни. Його свого часу будували для роботи лікарів у разі ядерного удару.

Інші лікарні оцінюють можливості захисту від атак дронів, тривалість роботи запасів ліків і медичних матеріалів, а також резервні джерела електроенергії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчі тижні або місяці можуть стати вирішальними для захисту свободи та миру в Європі. Він наголосив на необхідності продовжувати підтримку України та попередив про непередбачувані наслідки для Німеччини й інших європейських країн у разі успіху Росії.

Також Новини.LIVE писали, що Польща переходить на посилений режим моніторингу безпекової ситуації після двох російських ударів поблизу українсько-польського кордону. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Варшава готується до можливого загострення ситуації.