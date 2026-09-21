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Главная Новости дня Партия Мерца в третий раз за две недели потеряла поддержку на выборах

Партия Мерца в третий раз за две недели потеряла поддержку на выборах

Ua ru
21 сентября 2026 11:06
Выборы в Германии: партия Мерца в третий раз за две недели потеряла поддержку
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца показал более слабые результаты на трех последних земельных выборах в Германии. В Мекленбурге-Передней Померании ХДС впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер и не прошел в региональный парламент.

Об этом сообщает Tagesschau, передает Новини.LIVE.

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Партия Мерца вновь потеряла поддержку на выборах

Худший результат партия Мерца показала на выборах в Мекленбурге-Передней Померании. ХДС набрала 4,9% голосов, тогда как на предыдущих земельных выборах в 2021 году ее поддержали 13,3% избирателей. Партия не преодолела установленный пятипроцентный барьер и осталась без представительства в парламенте этой федеральной земли.

Tagesschau сообщило, что это первый случай в истории ХДС, когда партия не прошла в парламент одной из немецких земель. Также результат в 4,9% стал самым низким для ХДС на земельных выборах с 1949 года.

В то же время в Берлине ХДС получила 18,8% голосов и заняла второе место после партии "Левые". На выборах 2023 года результат христианских демократов составил 28,2%.

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Из-за изменения распределения мандатов действующая коалиция ХДС и Социал-демократической партии Германии утратила большинство в региональном парламенте. Еще одним показательным результатом стали выборы в Саксонии-Анхальт, которые состоялись за две недели до голосования в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине. Там ХДС получила 17,2% голосов против 37,1% на предыдущих выборах. Первое место с результатом 43,8% заняла "Альтернатива для Германии" (AfD).

Мы сообщали, что на земельных выборах в Саксонии-Анхальт партия "Альтернатива для Германии" получила более 44% голосов, опередив политическую силу канцлера Фридриха Мерца примерно вдвое. Это первая победа AfD на уровне федеральной земли с 1945 года.

Новини.LIVE писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ближайшие недели и месяцы могут стать определяющими для безопасности, свободы и мира в Европе. Он подчеркнул, что будет продолжать делать все возможное для поддержки Украины, а также призвал разъяснять европейскому обществу важность этой помощи.

Германия Берлин партии политики Фридрих Мерц
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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