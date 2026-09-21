Вибори Німеччини: партія Мерца втретє за два тижні втратила підтримку

Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца показав слабші результати на трьох останніх земельних виборах у Німеччині. У Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС уперше в історії не подолав п’ятивідсотковий бар’єр і не потрапив до регіонального парламенту.

Про це повідомляє Tagesschau, передає Новини.LIVE.

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Партія Мерца знову втратила підтримку на виборах

Найгірший результат партія Мерца отримала на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії. ХДС набрав 4,9% голосів, тоді як на попередніх земельних виборах у 2021 році його підтримали 13,3% виборців. Партія не подолала встановлений п’ятивідсотковий бар’єр і залишилася без представництва у парламенті цієї федеральної землі.

Tagesschau повідомило, що це перший випадок в історії ХДС, коли партія не потрапила до парламенту однієї з німецьких земель. Також результат у 4,9% став найнижчим для ХДС на земельних виборах із 1949 року.

Водночас у Берліні ХДС отримав 18,8% голосів і посів друге місце після партії "Ліві". На виборах 2023 року результат християнських демократів становив 28,2%.

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Через зміну розподілу мандатів чинна коаліція ХДС і Соціал-демократичної партії Німеччини втратила більшість у регіональному парламенті. Ще одним показовим результатом стали вибори у Саксонії-Ангальт, які відбулися за два тижні до голосувань у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні. Там ХДС отримав 17,2% голосів проти 37,1% на попередніх виборах. Перше місце з результатом 43,8% посіла "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Ми інформували, що на земельних виборах у Саксонії-Ангальт партія "Альтернатива для Німеччини" отримала понад 44% голосів, випередивши політсилу канцлера Фрідріха Мерца приблизно вдвічі. Це перша перемога AfD на рівні федеральної землі від 1945 року.

Новини.LIVE писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчі тижні та місяці можуть стати визначальними для безпеки, свободи й миру в Європі. Він наголосив, що продовжить робити все можливе для підтримки України, а також закликав пояснювати європейському суспільству важливість цієї допомоги.