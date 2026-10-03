У Франції тривають масові протести школярів: поліція затримала понад 5 тисяч людей

Французькі школярі на протесті. Фото: Reuters

У Франції масові протести школярів через проблеми в системі освіти охопили понад 1200 ліцеїв. Учні, вчителі та батьки вимагають більше педагогів, покращення умов навчання та ремонту шкільних будівель. Під час акцій поліція затримала понад 5 тисяч людей.

Про це повідомляє Reuters, інформує Новини.LIVE.

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Через що протестують школярі

Протести розпочалися у бідніших передмістях Парижа, а згодом поширилися на інші міста, зокрема Марсель, Страсбург, Тур і Лілль.

Учасники акцій скаржаться на нестачу вчителів, переповнені класи, дефіцит медсестер і соціальних працівників, а також незадовільний стан шкільних будівель. У деяких навчальних закладах немає навіть достатнього доступу до питної води.

Через нестачу педагогів у частині ліцеїв від початку навчального року скасовували уроки математики, гуманітарних предметів, англійської мови та фізкультури. У департаменті Сен-Сен-Дені, за даними профспілки, вакантними залишаються посади вчителів у двох третинах шкіл.

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Під час протестів затримали понад 5 тисяч людей

Акції в окремих містах супроводжувалися сутичками та пошкодженням майна. Поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі.

За даними французького міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, з понеділка правоохоронці затримали близько 5 тисяч людей, більшість із них — підлітки. Також повідомлялося про травмованих, зокрема з ушкодженнями очей, вибитими зубами та травмами голови.

Протести відбуваються на тлі бюджетних змін

Акції стали політично чутливими на тлі представленого урядом проєкту бюджету Франції на 2027 рік. Видатки на освіту планують збільшити на 1,7%, що нижче за очікуваний рівень інфляції.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в Німеччині понад 45 тисяч школярів вийшли на акції проти можливого повернення обов’язкової військової служби. Протести 25 вересня відбулися приблизно у 100 містах країни, а уряд наразі робить ставку на добровільний вступ до Бундесверу.

Також Новини.LIVE писав про страйк працівників магазинів Apple в Італії у день запуску iPhone 18 Pro. Профспілки заявили про збільшення навантаження та погіршення умов праці, а серед їхніх вимог — збільшення штату й переведення тимчасових працівників на постійні контракти.