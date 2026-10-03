Во Франции продолжаются массовые протесты школьников: полиция задержала более 5 тысяч человек

Французские школьники на протесте. Фото: Reuters

Во Франции массовые протесты школьников из-за проблем в системе образования охватили более 1200 лицеев. Ученики, учителя и родители требуют увеличения числа педагогов, улучшения условий обучения и ремонта школьных зданий. В ходе акций полиция задержала более 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters, информирует Новини.LIVE.

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По какому поводу протестуют школьники

Протесты начались в бедных пригородах Парижа, а затем распространились на другие города, в частности Марсель, Страсбург, Тур и Лилль.

Участники акций жалуются на нехватку учителей, переполненные классы, дефицит медсестер и социальных работников, а также неудовлетворительное состояние школьных зданий. В некоторых учебных заведениях нет даже достаточного доступа к питьевой воде.

Из-за нехватки педагогов в части лицеев с начала учебного года отменяли уроки математики, гуманитарных предметов, английского языка и физкультуры. В департаменте Сен-Сен-Дени, по данным профсоюза, вакантными остаются должности учителей в двух третях школ.

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Во время протестов задержали более 5 тысяч человек

Акции в отдельных городах сопровождались столкновениями и повреждением имущества. Полиция применяласлезоточивый газ и резиновые пули.

По данным французского министра внутренних дел Лорана Нуньеса, с понедельника правоохранители задержали около 5 тысяч человек, большинство из них — подростки. Также сообщалось о пострадавших, в частности с повреждениями глаз, выбитыми зубами и травмами головы.

Протесты проходят на фоне изменений в бюджете

Акции приобрели политическую острая на фоне представленного правительством проекта бюджета Франции на 2027 год. Расходы на образование планируется увеличить на 1,7%, что ниже ожидаемого уровня инфляции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Германии более 45 тысяч школьников вышли на акции против возможного возвращения обязательной военной службы. Протесты 25 сентября прошли примерно в 100 городах страны, а правительство пока делает ставку на добровольное поступление в Бундесвер.

Также Новини.LIVE писал о забастовке сотрудников магазинов Apple в Италии в день запуска iPhone 18 Pro. Профсоюзы заявили об увеличении нагрузки и ухудшении условий труда, а среди их требований — увеличение штата и перевод временных работников на постоянные контракты.