Сотрудники Apple в Италии бастуют из-за запуска iPhone 18 Pro

Сотрудники Apple протестуют в день выхода на рынок последней модели iPhone в Италии. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Сотрудники магазинов Apple в Италии в пятницу, 18 сентября, объявили забастовку из-за условий труда и увеличения нагрузки во время запуска новых устройств компании. Акция охватила более 1,6 тысячи сотрудников в 17 магазинах, а профсоюзы Filcams CGIL, Fisascat CISL и Uiltucs организовали пикеты возле отдельных торговых точек, в частности возле фирменного магазина Apple в центре Милана.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Реклама

Забастовка сотрудников Apple в Италии

В центре Милана возле главного магазина Apple собрались десятки сотрудников. Они держали красные флаги, свистели и звеняли погремушками, пока покупатели ждали у входа в магазин.

Представитель профсоюза Filcams CGIL Николас Пецце объяснил, почему для протеста выбрали именно день запуска нового смартфона.

"Для Apple как компании имидж очень важен, — сказал он. — Мы, как профсоюзы, решили, что это будет подходящий день, чтобы работники, которых мы представляем, выразили свой протест".

Читайте также:

Чего требуют профсоюзы Apple

Профсоюзы заявляют, что запуск новых устройств увеличивает объём работы для сотрудников магазинов. В то же время они говорят об ухудшении условий труда, нечёткости должностных обязанностей и недостаточном внимании к благополучию работников.

Среди требований — увеличение штата, перевод работников с временных контрактов на постоянные и возможность для сотрудников с неполной занятостью по желанию увеличивать количество рабочих часов.

Как Apple отреагировала на забастовку

В Apple заявили, что магазины будут работать в обычном режиме, несмотря на акцию сотрудников.

"Наши розничные и онлайн-магазины сегодня работают, и мы рады приветствовать наших клиентов, как всегда", — отметил представитель компании.

Также в Apple заявили, что гордятся компенсациями и социальными гарантиями для своих сотрудников. Среди них компания назвала частное медицинское, стоматологическое и офтальмологическое страхование, а также программу поддержки психического здоровья и благополучия.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max во время осенней презентации 9 сентября. Смартфоны сохранили привычный дизайн, но получили новый процессор, изменения в дисплее и обновления камер.

Также Новини.LIVE писали о том, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены сразу на несколько моделей, которые остались в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.