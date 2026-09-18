Сотрудники Apple в Италии бастуют из-за запуска iPhone 18 Pro

Выпуск iPhone 18 Pro привёл к увеличению рабочей нагрузки: в Италии бастуют сотрудники Apple
Сотрудники магазинов Apple в Италии в пятницу, 18 сентября, объявили забастовку из-за условий труда и увеличения нагрузки во время запуска новых устройств компании. Акция охватила более 1,6 тысячи сотрудников в 17 магазинах, а профсоюзы Filcams CGIL, Fisascat CISL и Uiltucs организовали пикеты возле отдельных торговых точек, в частности возле фирменного магазина Apple в центре Милана.
Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.
Забастовка сотрудников Apple в Италии
В центре Милана возле главного магазина Apple собрались десятки сотрудников. Они держали красные флаги, свистели и звеняли погремушками, пока покупатели ждали у входа в магазин.
Представитель профсоюза Filcams CGIL Николас Пецце объяснил, почему для протеста выбрали именно день запуска нового смартфона.
"Для Apple как компании имидж очень важен, — сказал он. — Мы, как профсоюзы, решили, что это будет подходящий день, чтобы работники, которых мы представляем, выразили свой протест".
Чего требуют профсоюзы Apple
Профсоюзы заявляют, что запуск новых устройств увеличивает объём работы для сотрудников магазинов. В то же время они говорят об ухудшении условий труда, нечёткости должностных обязанностей и недостаточном внимании к благополучию работников.
Среди требований — увеличение штата, перевод работников с временных контрактов на постоянные и возможность для сотрудников с неполной занятостью по желанию увеличивать количество рабочих часов.
Как Apple отреагировала на забастовку
В Apple заявили, что магазины будут работать в обычном режиме, несмотря на акцию сотрудников.
"Наши розничные и онлайн-магазины сегодня работают, и мы рады приветствовать наших клиентов, как всегда", — отметил представитель компании.
Также в Apple заявили, что гордятся компенсациями и социальными гарантиями для своих сотрудников. Среди них компания назвала частное медицинское, стоматологическое и офтальмологическое страхование, а также программу поддержки психического здоровья и благополучия.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max во время осенней презентации 9 сентября. Смартфоны сохранили привычный дизайн, но получили новый процессор, изменения в дисплее и обновления камер.
Также Новини.LIVE писали о том, что после презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo компания Apple повысила цены сразу на несколько моделей, которые остались в официальной продаже. Подорожание коснулось iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 и iPhone Air.