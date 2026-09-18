Працівники Apple в Італії страйкують через запуск iPhone 18 Pro

Працівники Apple протестують у день запуску останнього iPhone в Італії. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Працівники магазинів Apple в Італії у п'ятницю, 18 вересня, оголосили страйк через умови праці та збільшення навантаження під час запуску нових пристроїв компанії. Акція охопила понад 1,6 тисячі співробітників у 17 магазинах, а профспілки Filcams CGIL, Fisascat CISL та Uiltucs організували пікети біля окремих торгових точок, зокрема біля фірмового магазину Apple у центрі Мілана.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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Страйк працівників Apple в Італії

У центрі Мілана біля головного магазину Apple зібралися десятки працівників. Вони тримали червоні прапори, свистіли та використовували брязкальця, поки покупці чекали на вході до магазину.

Представник профспілки Filcams CGIL Ніколас Пецце пояснив, чому для протесту обрали саме день запуску нового смартфона.

"Для Apple як компанії імідж дуже важливий, — сказав він. — Ми, як профспілки, вирішили, що це буде правильний день, щоб працівники, яких ми представляємо, продемонстрували свій протест."

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Акція протесту працівників Apple в центрі Мілану. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Чого вимагають профспілки Apple

Профспілки заявляють, що запуск нових пристроїв збільшує обсяг роботи для співробітників магазинів. Водночас вони говорять про погіршення умов праці, нечіткість посадових обов'язків і недостатню увагу до добробуту працівників.

Серед вимог — збільшення штату, переведення працівників із тимчасових контрактів на постійні та можливість для співробітників із неповною зайнятістю за бажанням збільшувати кількість робочих годин.

Як Apple відреагувала на страйк

В Apple заявили, що магазини працюватимуть у звичайному режимі, попри акцію працівників.

"Наші роздрібні та онлайн-магазини сьогодні працюють, і ми раді вітати наших клієнтів, як завжди", — зазначив представник компанії.

Також в Apple заявили, що пишаються компенсаціями та соціальними гарантіями для своїх працівників. Серед них компанія назвала приватне медичне, стоматологічне та офтальмологічне страхування, а також програму підтримки психічного здоров'я і добробуту.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max під час осінньої презентації 9 вересня. Смартфони зберегли знайомий дизайн, але отримали новий процесор, зміни дисплея та оновлення камер.

Також Новини.LIVE писали про те, що після презентації iPhone 18 Pro та iPhone Duo компанія Apple підвищила ціни одразу на кілька моделей, які залишилися в офіційному продажу. Подорожчання торкнулося iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17 та iPhone Air.