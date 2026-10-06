Протесты во Франции: 200 тысяч школьников вышли на улицы

Протесты во Франции. Фото: Reuters

Во Франции продолжаются масштабные протесты из-за недостаточного финансирования образования. Сегодня к акциям присоединились до 200 тысяч молодых людей, а также родители, учителя и профсоюзы. На фоне протестов правительство решило приостановить занятия во всех школах страны до пятницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters во вторник, 6 октября.

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Массовые протесты во Франции: закрыты сотни школ

Участники акций во Франции требуют улучшения условий в школах, увеличения количества учителей и снижения нагрузки. Они также жалуются на переполненные классы, запущенные здания и недостаточное финансирование образования.

Сегодня примерно половина школ страны не работала. При этом протесты охватили десятки городов, а сотни учебных заведений были заблокированы.

В Париже около 40 тысяч человек начали масштабное шествие. В Марселе на улицы вышли до 30 тысяч протестующих. В Лионе молодые люди заблокировали дороги, подожгли баррикады на перекрестках. Во многих местах полиция применила слезоточивый газ и водометы.

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За неделю протестов пострадали 215 молодых людей и 715 полицейских. Более 6 тысяч человек были задержаны. Во время столкновений один из подростков лишился руки, ещё один получил тяжёлые травмы головы.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал, что условия в школах улучшатся, но осудил насилие во время акций. Организаторы протестов заявляют, что власти не предложили конкретных решений.

Правительство объявило, что с завтрашнего дня до пятницы занятия во всех школах будут приостановлены.

Люди протестуют во Франции. Фото: Reuters

Как развивались протесты: хронология

17–21 сентября. Ученики лицея имени Сент-Экзюпери в Кретее присоединились к учителям, протестовавшим из-за нехватки персонала и ненадлежащих условий труда. Движение получило огласку на местном уровне благодаря видео в соцсетях.

28–29 сентября. К движению присоединились ученические объединения, объявившие о планах провести общенациональную акцию. На следующий день протесты охватили более 350 школ.

30 сентября. Движение стремительно распространилось по всей стране, охватив Марсель, Лион, Страсбург и Нант. К концу дня 356 учебных заведений были частично или полностью заблокированы.

1 октября. Протесты затронули 1027 школ, 222 из них были полностью заблокированы. За один день было зафиксировано рекордное количество задержаний — 1949 человек.

2 октября. Более 400 школ приостановили работу из соображений безопасности после того, как по меньшей мере 24 учебных заведения подверглись погромам или поджогам.

3–4 октября. С начала протестов задержали более 5000 человек.

5 октября. Началась вторая неделя протестов. До 500 школ оставались закрытыми или работали в ограниченном режиме.

Новини.LIVE ранее сообщали, что во Франции протесты школьников из-за проблем в системе образования охватили более 1200 лицеев. Участники акций требуют увеличить количество учителей, улучшить условия обучения и отремонтировать школы. Во время протестов полиция задержала около 5 тысяч человек, преимущественно подростков.

Новини.LIVE также писали, что в конце сентября 2026 года более 45 тысяч школьников в Германии вышли на протесты против возможного возвращения обязательной военной службы. Акции 25 сентября прошли примерно в 100 городах страны. В настоящее время правительство делает ставку на добровольную службу, однако в случае нехватки добровольцев Бундестаг может ввести обязательный призыв.