Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Во Франции вспыхнули массовые протесты: закрыли школы

Во Франции вспыхнули массовые протесты: закрыли школы

Ua ru
6 октября 2026 19:36
Протесты во Франции: 200 тысяч школьников вышли на улицы
Протесты во Франции. Фото: Reuters

Во Франции продолжаются масштабные протесты из-за недостаточного финансирования образования. Сегодня к акциям присоединились до 200 тысяч молодых людей, а также родители, учителя и профсоюзы. На фоне протестов правительство решило приостановить занятия во всех школах страны до пятницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters во вторник, 6 октября.

Реклама

Массовые протесты во Франции: закрыты сотни школ

Участники акций во Франции требуют улучшения условий в школах, увеличения количества учителей и снижения нагрузки. Они также жалуются на переполненные классы, запущенные здания и недостаточное финансирование образования.

Сегодня примерно половина школ страны не работала. При этом протесты охватили десятки городов, а сотни учебных заведений были заблокированы.

В Париже около 40 тысяч человек начали масштабное шествие. В Марселе на улицы вышли до 30 тысяч протестующих. В Лионе молодые люди заблокировали дороги, подожгли баррикады на перекрестках. Во многих местах полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Читайте также:

За неделю протестов пострадали 215 молодых людей и 715 полицейских. Более 6 тысяч человек были задержаны. Во время столкновений один из подростков лишился руки, ещё один получил тяжёлые травмы головы.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал, что условия в школах улучшатся, но осудил насилие во время акций. Организаторы протестов заявляют, что власти не предложили конкретных решений.

Правительство объявило, что с завтрашнего дня до пятницы занятия во всех школах будут приостановлены.

Франція протести
Люди протестуют во Франции. Фото: Reuters

Как развивались протесты: хронология

17–21 сентября. Ученики лицея имени Сент-Экзюпери в Кретее присоединились к учителям, протестовавшим из-за нехватки персонала и ненадлежащих условий труда. Движение получило огласку на местном уровне благодаря видео в соцсетях.

28–29 сентября. К движению присоединились ученические объединения, объявившие о планах провести общенациональную акцию. На следующий день протесты охватили более 350 школ.

30 сентября. Движение стремительно распространилось по всей стране, охватив Марсель, Лион, Страсбург и Нант. К концу дня 356 учебных заведений были частично или полностью заблокированы.

1 октября. Протесты затронули 1027 школ, 222 из них были полностью заблокированы. За один день было зафиксировано рекордное количество задержаний — 1949 человек.

2 октября. Более 400 школ приостановили работу из соображений безопасности после того, как по меньшей мере 24 учебных заведения подверглись погромам или поджогам.

3–4 октября. С начала протестов задержали более 5000 человек.

5 октября. Началась вторая неделя протестов. До 500 школ оставались закрытыми или работали в ограниченном режиме.

Новини.LIVE ранее сообщали, что во Франции протесты школьников из-за проблем в системе образования охватили более 1200 лицеев. Участники акций требуют увеличить количество учителей, улучшить условия обучения и отремонтировать школы. Во время протестов полиция задержала около 5 тысяч человек, преимущественно подростков.

Новини.LIVE также писали, что в конце сентября 2026 года более 45 тысяч школьников в Германии вышли на протесты против возможного возвращения обязательной военной службы. Акции 25 сентября прошли примерно в 100 городах страны. В настоящее время правительство делает ставку на добровольную службу, однако в случае нехватки добровольцев Бундестаг может ввести обязательный призыв.

Франция митинг студенты протесты Париж Марсель школьники
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации