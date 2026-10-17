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У Франції сталися сутички між поліцією та протестувальниками

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17 жовтня 2026 22:09
Масові протести у Франції 17 жовтня: сотні тисяч людей вийшли на вулиці
Протестувальники і правоохоронці у Франції. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

У Франції у суботу, 17 жовтня, сталися сутички між поліцією та протестувальниками. Сотні тисяч людей висловили невдоволення подорожчанням і погіршенням якості державних послуг. Заворушення стали одними з найсерйозніших у країні за останні роки. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що щонайменше  272 особи було заарештовано.

Про це пише Reuters, передає Новини.LIVE.

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Сутички між поліцією та протестувальниками у Франції 17 жовтня

Премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню наголосив, що "влада не піддаватиметься залякуванню через насильство". Він також поклав відповідальність за заворушення на представників крайніх лівих сил і злочинців.

Поліція у Франції
Правоохоронці під час протестів у Франції. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

"Тим, хто явно хоче використати це насильство як "розминку" перед президентськими виборами, я чітко кажу: ми не дозволимо себе залякати. Ніхто не нав’яже свій політичний порядок денний за допомогою насильства", — заявив він.

В суботніх протестах по всій Франції взяли участь близько 800 000 людей.

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Мітинг у Франції
Протест у Франції. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq 

"Ми боремося, бо вартість життя занадто висока, бо ціна на пальне занадто висока, бо учнів старших класів жорстоко нападають і ображають по всій країні лише за те, що вони намагаються протестувати та вимагати більше вчителів і гідних умов навчання", — сказала 19-річна протестувальниця в Парижі Лола.

У деяких районах столиці Франції правоохоронці періодично використовували сльозогінний газ. Багато демонстрантів були одягнені в чорне, мали капюшони та маски, а також захисні окуляри, які допомагали уберегтися від дії газу.

Протест у Франції 17 жовтня
Акція протесту у Франції. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq 

До вечора учасники протестів дісталися центральних районів Парижа та вийшли до відомих міських локацій, які не входили до маршруту погодженої демонстрації.

Протести в Парижі
Учасник протесту в Франції. Фото: REUTERS/Jack Taylor

У Парижі також пошкодили вітрини численних магазинів і ресторанів, а кілька автомобілів та сміттєвих контейнерів підпалили.

Сутички також відбувалися в Марселі, Тулузі, Анже та Ліоні, де протестувальники підпалили туристичний офіс.

Як писали Новини.LIVE, у Франції хвиля масштабних протестів через проблеми в освітній сфері поширилася на понад 1200 ліцеїв. Школярі, педагоги та батьки закликають збільшити кількість учителів, поліпшити умови навчання й відремонтувати шкільні приміщення.

Згодом уряд ухвалив рішення тимчасово призупинити заняття в усіх школах Франції. До протесту почали долучатися все більше людей. Правоохоронці затримали вже декілька тисяч протестувальників.

Франція мітинг поліція протести Париж
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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