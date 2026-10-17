Массовые протесты во Франции 17 октября: сотни тысяч человек вышли на улицы

Во Франции произошли столкновения между полицией и протестующими
Во Франции в субботу, 17 октября, произошли столкновения между полицией и протестующими. Сотни тысяч людей выразили недовольство ростом цен и ухудшением качества государственных услуг. Беспорядки стали одними из самых серьезных в стране за последние годы. Министерство внутренних дел сообщило, что по меньшей мере 272 человека были арестованы.
Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.
Столкновения между полицией и протестующими во Франции 17 октября
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что "власти не поддадутся запугиванию с помощью насилия". Он также возложил ответственность за беспорядки на представителей крайне левых сил и преступников.
"Тем, кто явно хочет использовать это насилие в качестве «разминки» перед президентскими выборами, я четко говорю: мы не позволим себя запугать. Никто не навяжет свою политическую повестку дня с помощью насилия", — заявил он.
В субботних протестах по всей Франции приняли участие около 800 000 человек.
"Мы боремся, потому что стоимость жизни слишком высока, потому что цены на топливо слишком высоки, потому что на старшеклассников по всей стране жестоко нападают и оскорбляют лишь за то, что они пытаются протестовать и требовать больше учителей и достойных условий обучения", — сказала 19-летняя участница протеста в Париже Лола.
В некоторых районах столицы Франции правоохранители периодически применяли слезоточивый газ. Многие демонстранты были одеты в черное, носили капюшоны и маски, а также защитные очки, которые помогали уберечься от воздействия газа.
К вечеру участники протестов добрались до центральных районов Парижа и вышли к известным городским достопримечательностям, которые не входили в маршрут согласованной демонстрации.
В Париже также были повреждены витрины многочисленных магазинов и ресторанов, а несколько автомобилей и мусорных контейнеров подожгли.
Столкновения также происходили в Марселе, Тулузе, Анже и Лионе, где протестующие подожгли туристический офис.
Как писали Новини.LIVE, во Франции волна масштабных протестов из-за проблем в сфере образования охватила более 1200 лицеев. Школьники, педагоги и родители призывают увеличить количество учителей, улучшить условия обучения и отремонтировать школьные помещения.
Впоследствии правительство приняло решение временно приостановить занятия во всех школах Франции. К протесту начали присоединяться все больше людей. Правоохранители задержали уже несколько тысяч протестующих.