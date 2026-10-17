Массовые протесты во Франции 17 октября: сотни тысяч человек вышли на улицы

Протестующие и правоохранители во Франции. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Во Франции в субботу, 17 октября, произошли столкновения между полицией и протестующими. Сотни тысяч людей выразили недовольство ростом цен и ухудшением качества государственных услуг. Беспорядки стали одними из самых серьезных в стране за последние годы. Министерство внутренних дел сообщило, что по меньшей мере 272 человека были арестованы.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

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Столкновения между полицией и протестующими во Франции 17 октября

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подчеркнул, что "власти не поддадутся запугиванию с помощью насилия". Он также возложил ответственность за беспорядки на представителей крайне левых сил и преступников.

Правоохранители во время протестов во Франции. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

"Тем, кто явно хочет использовать это насилие в качестве «разминки» перед президентскими выборами, я четко говорю: мы не позволим себя запугать. Никто не навяжет свою политическую повестку дня с помощью насилия", — заявил он.

В субботних протестах по всей Франции приняли участие около 800 000 человек.

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Протест во Франции. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Мы боремся, потому что стоимость жизни слишком высока, потому что цены на топливо слишком высоки, потому что на старшеклассников по всей стране жестоко нападают и оскорбляют лишь за то, что они пытаются протестовать и требовать больше учителей и достойных условий обучения", — сказала 19-летняя участница протеста в Париже Лола.

В некоторых районах столицы Франции правоохранители периодически применяли слезоточивый газ. Многие демонстранты были одеты в черное, носили капюшоны и маски, а также защитные очки, которые помогали уберечься от воздействия газа.

Акция протеста во Франции. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

К вечеру участники протестов добрались до центральных районов Парижа и вышли к известным городским достопримечательностям, которые не входили в маршрут согласованной демонстрации.

Участник протеста во Франции. Фото: REUTERS/Jack Taylor

В Париже также были повреждены витрины многочисленных магазинов и ресторанов, а несколько автомобилей и мусорных контейнеров подожгли.

Столкновения также происходили в Марселе, Тулузе, Анже и Лионе, где протестующие подожгли туристический офис.

Как писали Новини.LIVE, во Франции волна масштабных протестов из-за проблем в сфере образования охватила более 1200 лицеев. Школьники, педагоги и родители призывают увеличить количество учителей, улучшить условия обучения и отремонтировать школьные помещения.

Впоследствии правительство приняло решение временно приостановить занятия во всех школах Франции. К протесту начали присоединяться все больше людей. Правоохранители задержали уже несколько тысяч протестующих.