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Беспорядки во Франции: полиция арестовала более 2000 человек

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18 октября 2026 21:27
Во Франции во время массовых беспорядков задержали более 2000 человек REUTERS/Abdul Saboor
Правоохранители в Париже. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Во Франции значительно возросло число задержанных в ходе самых масштабных за последние годы беспорядков в различных городах страны. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что правоохранительные органы уже взяли под стражу более 2000 человек, причастных к правонарушениям и погромам.

Об этом сообщает SkyNews, передает Новини.LIVE.

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Задержание участников беспорядков во Франции

По словам главы МВД, число задержанных продолжает расти, и на данный момент под стражу взято уже более 2000 человек.

Протести в Франції
Митинг во Франции. Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Он подчеркнул, что в настоящее время ведутся расследования, цель которых — установить лиц, причастных к этим действиям, и обеспечить их привлечение к ответственности в суде.

Наслідки заворушень у Франції
Последствия массовых беспорядков во Франции. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Нуньес сообщает, что в ходе беспорядков травмы получили более 600 сотрудников полиции, жандармерии и пожарно-спасательных служб.

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Как писали Новини.LIVE, 17 октября во Франции прошли масштабные акции протеста, участники которых выступали против высокой стоимости жизни. Демонстрации сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с правоохранителями.

Во время протестов в городе Лимож группа людей в масках подожгла ратушу XIX века. Митинги начались в конце сентября с акций школьников, а впоследствии — из-за резкого скачка стоимости жизни.

МВД Франция митинг полиция протесты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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