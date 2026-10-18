Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Протесты во Франции переросли в погромы: задержаны 1200 человек

Протесты во Франции переросли в погромы: задержаны 1200 человек

Ua ru
18 октября 2026 15:18
Протесты во Франции: погромы, поджоги и массовые задержания Reuters
Последствия протестов во Франции. Фото: Reuters

Во Франции, 17 октября, прошли общенациональные протесты против высокой стоимости жизни, которые сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с полицией. В нескольких городах были зафиксированы поджоги и повреждения общественных зданий и магазинов. Правоохранители уже задержали около 1200 человек.

Об этом сообщает BFMTV, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 18 октября.

Реклама

Протесты во Франции: последствия

В субботу, 17 октября, по всей Франции прошли демонстрации против высокой стоимости жизни. По данным полиции и организаторов, на улицы вышли от 550 000 до 800 000 человек. В нескольких городах акции сопровождались насилием, мародерством и вандализмом.

Франція протести
Разрушения в результате протестов во Франции. Фото: Reuters

Во время вечерних столкновений протестующие подожгли мэрию Лиможа — исторический памятник XIX века. Мэр города сообщил о значительных разрушениях ратуши, заявив, что она "очень сильно повреждена" и "в значительной степени утрачена".

В Марселе протестующие ворвались в мэрию и оставили внутри граффити с лозунгами "это революция". В Лионе подожгли туристический офис, а в Бордо пострадал полицейский объект.

Читайте также:

В ряде городов также зафиксировали мародерство: участники беспорядков грабили магазины и торговые точки. В Париже и других крупных городах сотни учреждений и магазинов стали объектами нападений. В центре французской столицы целые улицы были завалены обломками и обгоревшими каркасами транспортных средств.

Для оказания помощи правоохранителям в Париже развернули CRS 8 — подразделение, специализирующееся на борьбе с городским насилием.

Франція протести
Последствия протестов во Франции. Фото: Reuters

Макрон пообещал наказать причастных к погромам

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар осудил повреждение имущества и акты вандализма во время протестов. В то же время он отметил, что подавляющее большинство демонстрантов стремилось провести "мирный марш".

Вместе с коллегами из Лиона и Марселя Грегуар попросил о встрече с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню в начале следующей недели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на погромы. В посте в социальной сети X он заверил, что причастные к нападениям на государственные учреждения, предприятия и мэрии будут привлечены к ответственности.

"Те, кто совершал акты вандализма, нападал на префектуры и предприятия, а также грабил даже наши мэрии, будут привлечены к ответственности и наказаны. Мы все будем едины против сеятелей хаоса, которые стремятся лишь уничтожить наши институты",заверил президент.

Новини.LIVE сообщали, что 17 октября 2026 года в Албании, Италии, Бельгии и Португалии прошли массовые протесты из-за коррупции, роста стоимости жизни и социальных проблем. В Албании, Италии и Бельгии демонстрации в отдельных городах переросли в столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы. В Португалии десятки тысяч человек вышли на мирный марш против роста стоимости жизни и усугубления жилищного кризиса.

Новини.LIVE также сообщали, что 17 октября во Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг, в которых приняли участие около 800 тысяч человек. В Париже и других городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ. В столице были повреждены витрины магазинов и ресторанов, подожжены автомобили и мусорные контейнеры.

Франция митинг Эммануэль Макрон протесты Париж задержание
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации