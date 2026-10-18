Последствия протестов во Франции. Фото: Reuters

Во Франции, 17 октября, прошли общенациональные протесты против высокой стоимости жизни, которые сопровождались погромами, мародерством и столкновениями с полицией. В нескольких городах были зафиксированы поджоги и повреждения общественных зданий и магазинов. Правоохранители уже задержали около 1200 человек.

Об этом сообщает BFMTV, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 18 октября.

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Протесты во Франции: последствия

В субботу, 17 октября, по всей Франции прошли демонстрации против высокой стоимости жизни. По данным полиции и организаторов, на улицы вышли от 550 000 до 800 000 человек. В нескольких городах акции сопровождались насилием, мародерством и вандализмом.

Разрушения в результате протестов во Франции. Фото: Reuters

Во время вечерних столкновений протестующие подожгли мэрию Лиможа — исторический памятник XIX века. Мэр города сообщил о значительных разрушениях ратуши, заявив, что она "очень сильно повреждена" и "в значительной степени утрачена".

В Марселе протестующие ворвались в мэрию и оставили внутри граффити с лозунгами "это революция". В Лионе подожгли туристический офис, а в Бордо пострадал полицейский объект.

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В ряде городов также зафиксировали мародерство: участники беспорядков грабили магазины и торговые точки. В Париже и других крупных городах сотни учреждений и магазинов стали объектами нападений. В центре французской столицы целые улицы были завалены обломками и обгоревшими каркасами транспортных средств.

Для оказания помощи правоохранителям в Париже развернули CRS 8 — подразделение, специализирующееся на борьбе с городским насилием.

Последствия протестов во Франции. Фото: Reuters

Макрон пообещал наказать причастных к погромам

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар осудил повреждение имущества и акты вандализма во время протестов. В то же время он отметил, что подавляющее большинство демонстрантов стремилось провести "мирный марш".

Вместе с коллегами из Лиона и Марселя Грегуар попросил о встрече с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню в начале следующей недели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также отреагировал на погромы. В посте в социальной сети X он заверил, что причастные к нападениям на государственные учреждения, предприятия и мэрии будут привлечены к ответственности.

"Те, кто совершал акты вандализма, нападал на префектуры и предприятия, а также грабил даже наши мэрии, будут привлечены к ответственности и наказаны. Мы все будем едины против сеятелей хаоса, которые стремятся лишь уничтожить наши институты", — заверил президент.

Новини.LIVE сообщали, что 17 октября 2026 года в Албании, Италии, Бельгии и Португалии прошли массовые протесты из-за коррупции, роста стоимости жизни и социальных проблем. В Албании, Италии и Бельгии демонстрации в отдельных городах переросли в столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и водометы. В Португалии десятки тысяч человек вышли на мирный марш против роста стоимости жизни и усугубления жилищного кризиса.

Новини.LIVE также сообщали, что 17 октября во Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг, в которых приняли участие около 800 тысяч человек. В Париже и других городах демонстрации переросли в столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ. В столице были повреждены витрины магазинов и ресторанов, подожжены автомобили и мусорные контейнеры.