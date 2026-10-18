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Главная Новости дня Францию охватили протесты: в Лиможе подожгли историческое здание мэрии

Францию охватили протесты: в Лиможе подожгли историческое здание мэрии

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18 октября 2026 00:30
Протесты во Франции 17 октября - в Лиможе подожгли здание мэрии Reuters
Пожар в здании мэрии города Лимож. Фото: Reuters

Во Франции в субботу, 17 октября, сотни тысяч людей вышли на протесты по причине того, что подорожала стоимость жизни и выросли цены на топливо. На этом фоне акции протеста переросли в столкновения, а в городе Лимож группа людей в масках подожгла ратушу ХІХ века.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Le Monde и другие СМИ.

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Что известно о протестах во Франции

Важно отметить, что протесты во Франции начались в конце сентября с выступлений школьников, недовольных нехваткой преподавателей, переполненными классами и плохим состоянием учебных заведений.

Второй волной недовольства стал редкий сказав стоимости жизни из-за роста цен на топлива, в связи с чем акция 17 октября объединила школьников, студентов, профсоюзы фермеров и участников движения "желтых жилетов".

Протесты охватили Париж, Марсель, Лион, Лилль, Тулузу, Лимож и другие города. Власти оценили число участников примерно в 550 тысяч. В ряде города акции сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и грабежами.

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Что происходило в городах

Как пишут в СМИ, в Париже полиция применяла слезоточивый газ и водомеров против групп демонстрантов, которыми бросали в силовиков камни и пиротехнику. Также в городе горели автомобили и мусорные баки, были разбиты витрины магазинов и ресторанов. При этом в целом акции протестов проходили мирно, а столкновения были лишь с отдельными группами участников.

Франция столкнулась с протестами
Протесты в Париже. Фото: Reuters

В Марселе протестующие ворвались в здание мэрии, повредили мебель и повалили бюст Марианны — символа Франции. Также участники атаковали муниципальный полицейский участок и грабили магазины.

Известно, что в Лионе протестующие подожгли здание туристического офиса, а в Лилле проникли в мэрию и разгромили часть помещений.

В городе Лимож ближе к полуночи группа людей в масках подошла ратушу XIX века. Перед этим они сожгли автомобиль муниципальной полиции, разбили окна здания и проникли внутрь.

Огонь охватил часть мэрии и добрался до крыши, в результате чего обрушилась 43-метровая колокольня, которая простояла 143 года.

Протесты во Франции - что известно
Пожар в здании мэрии города Лимож. Фото: Reuters

Как сообщали Новини.LIVE, 3 октября в Франции массовые протесты школьников из-за проблем образования охватили более 1200 лицеев. В ходе акций полиция задержала более 5 тысяч человек.

Также мы писали, что 25 сентября протесты охватили Германию. В более чем 100 городах школьники вышли против военной службы.

Франция пожар протесты Париж столкновение
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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