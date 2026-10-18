Пожежа в будівлі мерії міста Лімож. Фото: Reuters

У Франції в суботу, 17 жовтня, сотні тисяч людей вийшли на протести через подорожчання вартості життя та зростання цін на паливо. На цьому тлі акції протесту переросли у сутички, а в місті Лімож група людей у масках підпалила ратушу XIX століття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Le Monde та інші ЗМІ.

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Що відомо про протести у Франції

Важливо зазначити, що протести у Франції розпочалися наприкінці вересня з акцій школярів, незадоволених нестачею вчителів, переповненими класами та поганим станом навчальних закладів.

Другою хвилею невдоволення став різкий стрибок вартості життя через зростання цін на паливо, у зв’язку з чим акція 17 жовтня об’єднала школярів, студентів, профспілки фермерів та учасників руху «жовтих жилетів».

Протести охопили Париж, Марсель, Ліон, Лілль, Тулузу, Лімож та інші міста. Влада оцінила кількість учасників приблизно у 550 тисяч. У низці міст акції супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та грабежами.

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Що відбувалося в містах

Як повідомляють ЗМІ, у Парижі поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети проти груп демонстрантів, які кидали в силовиків каміння та піротехніку. Також у місті горіли автомобілі та сміттєві баки, були розбиті вітрини магазинів і ресторанів. При цьому загалом акції протесту проходили мирно, а сутички відбувалися лише з окремими групами учасників.

Протести в Парижі. Фото: Reuters

У Марселі протестувальники увірвалися до будівлі мерії, пошкодили меблі та повалили бюст Маріанни — символу Франції. Також учасники атакували муніципальний поліцейський відділок і грабували магазини.

Відомо, що в Ліоні протестувальники підпалили будівлю туристичного офісу, а в Ліллі проникли до мерії та розгромили частину приміщень.

У місті Лімож ближче до півночі група людей у масках підійшла до ратуші XIX століття. Перед цим вони спалили автомобіль муніципальної поліції, розбили вікна будівлі та проникли всередину.

Вогонь охопив частину мерії та дістався до даху, внаслідок чого обвалилася 43-метрова дзвіниця, яка простояла 143 роки.

Пожежа в будівлі мерії міста Лімож. Фото: Reuters

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня у Франції масові протести школярів через проблеми в освіті охопили понад 1200 ліцеїв. Під час акцій поліція затримала понад 5 тисяч осіб.

Також ми писали, що 25 вересня протести охопили Німеччину. У понад 100 містах школярі вийшли проти військової служби.